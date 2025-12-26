Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως - Δείτε βίντεο φωτογραφίες

Το μυστήριο τελείται σε στενό οικογενειακό κύκλο – Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα





Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων.



Στις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού του 2023, ο



Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από τον δικό της προηγούμενο γάμο.





H αναγγελία γάμου των Γιάννη Ραγκούση και Μαρίνας Κοντοτόλη:



Ποια είναι η Μαρίνα Κοντοτόλη Σε ηλικία 13 ετών η Μαρίνα Κοντοτόλη υποχρεώθηκε να σταματήσει το σχολείο, προκειμένου να εργαστεί στη θέση της μητέρας της που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας. Το 2013, σε ηλικία 38 ετών, κι ενώ ήταν ήδη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, δύο παιδιών, καθώς και ταυτόχρονα εργαζόμενη επαγγελματίας σε Τρίκαλα και Αθήνα, γράφτηκε στο Γενικό Εσπερινό Λύκειο Τρικάλων.



Μετά από 4ετή σχολική φοίτηση απέκτησε το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και συμμετείχε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2017 όπου και πέτυχε την είσοδό της στο Πανεπιστήμιο. Είναι εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα επί 33 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας. Είναι μαραθωνοδρόμος και έχει θητεύσει ως Γενικός Γραμματέας-Έφορος στο Σύλλογο Δρομέων Νομού Τρικάλων.