Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύεται σήμερα με την Μαρίνα Κοντοτόλη
Από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου ο Γιάννης Ραγκούσης έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο τέκνα από προηγούμενο γάμο
O πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης παντρεύεται σήμερα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως. Ο γάμος θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.
Η Μαρίνα Κοντοτόλη με καταγωγή από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας είναι επιχειρηματίας, που ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων και στις προηγούμενες εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023, κατά την προεκλογική περίοδο, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια-εξπρές στα Τρίκαλα, προκειμένου να στηρίξει τη σύντροφό του στον προεκλογικό της αγώνα.
H αναγγελία γάμου των Γιάννη Ραγκούση και Μαρίνας Κοντοτόλη:
Ποια είναι η Μαρίνα ΚοντοτόληΣε ηλικία 13 ετών η Μαρίνα Κοντοτόλη υποχρεώθηκε να σταματήσει το σχολείο, προκειμένου να εργαστεί στη θέση της μητέρας της που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας. Το 2013, σε ηλικία 38 ετών, κι ενώ ήταν ήδη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, δύο παιδιών, καθώς και ταυτόχρονα εργαζόμενη επαγγελματίας σε Τρίκαλα και Αθήνα, γράφτηκε στο Γενικό Εσπερινό Λύκειο Τρικάλων.
Μετά από 4ετή σχολική φοίτηση απέκτησε το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και συμμετείχε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2017 όπου και πέτυχε την είσοδό της στο Πανεπιστήμιο. Είναι εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα επί 33 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας. Είναι μαραθωνοδρόμος και έχει θητεύσει ως Γενικός Γραμματέας-Έφορος στο Σύλλογο Δρομέων Νομού Τρικάλων.
