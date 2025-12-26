36χρονος στο Αγρίνιο απείλησε οικογένεια με καραμπίνα και συνελήφθη
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Απειλή Καραμπίνα

36χρονος στο Αγρίνιο απείλησε οικογένεια με καραμπίνα και συνελήφθη

53χρονη κατέθεσε μήνυση σε βάρος του άνδρα

36χρονος στο Αγρίνιο απείλησε οικογένεια με καραμπίνα και συνελήφθη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή συνελήφθη ένας 36χρονος ανήμερα Χριστούγεννα στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το agrinionews.gr, αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου του πέρασαν χειροπέδες, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 53χρονη.

Ο άνδρας φέρεται να απείλησε μέλη της οικογένειας της με κυνηγετική καραμπίνα. Ο 36χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης