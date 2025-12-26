Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
36χρονος στο Αγρίνιο απείλησε οικογένεια με καραμπίνα και συνελήφθη
53χρονη κατέθεσε μήνυση σε βάρος του άνδρα
Για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή συνελήφθη ένας 36χρονος ανήμερα Χριστούγεννα στο Αγρίνιο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το agrinionews.gr, αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου του πέρασαν χειροπέδες, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 53χρονη.
Ο άνδρας φέρεται να απείλησε μέλη της οικογένειας της με κυνηγετική καραμπίνα. Ο 36χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
