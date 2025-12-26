Ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή: «Σεβόμενος τα παιδιά μου δεν θα πω τίποτα για τη μητέρα τους» είπε

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγος του μουσικού τις τελευταίες 10 ημέρες που είναι σε διάσταση, του είχε επιτρέψει να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.Από την πλευρά του ο μουσικός δια του δικηγόρου του κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση» ενώ είχαν ραντεβού για να πάρει τα παιδιά στις 5 το απόγευμα των Χριστουγέννων. Κατά την πλευρά Μουγκοπέτρου, όταν δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, ο ίδιος πήγε στο κατάστημα του αδελφού της και επειδή ούτε εκεί δεν βρήκε κάποιον, πήγε στο τοπικό ΑΤ για να ζητήσει να εντοπίσουν τη γυναίκα του. Εκεί ήταν που ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να συλληφθεί με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει και αυτός μήνυση σε βάρος της συζύγου του.