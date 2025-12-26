Άρης Μουγκοπέτρος: Σήμερα στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, τι ισχυρίζεται ο μουσικός



Τι υποστηρίζει η σύζυγος του μουσικού

Σήμερα το πρωί μπούκαρε στο σπίτι και έβαλε τη σύζυγο του σε έναν καναπέ επί 1,5 ώρα και την έβριζε και της έλεγε πράγματα απαξιωτικά για την ίδια και για την οικογένειά της. Αυτό έγινε σήμερα παρουσία των ανήλικων παιδιών. Καμία γυναίκα να μην φοβάται να πηγαίνει να καταγγέλλει. Δεν πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται έτσι σε γυναίκες».



Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Παπαναστασίου



«Ο Άρης Μουγκοπέτρος στις 15 Δεκεμβρίου έφυγε οικειοθελώς από το σπίτι και πήγε και έμενε σε έναν ξάδελφό του. Επισκεπτόταν κάθε μέρα τα παιδιά. Του κάναμε μία πρόταση για να λήξει συναινετικά η κατάσταση. Επέλεξε με τη στάση του να μην θέλει να το τηρήσει» δήλωσε από την πλευρά του, στο, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού Κωνσταντίνος Παπαναστασίου.Και πρόσθεσε: «Πήγε χθες και κατήγγειλε τη σύζυγό του στην τοπική αστυνομία ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στο σπίτι για να πάρει κάποια προσωπικά του αντικείμενα, πράγμα πουγιατί ουδέποτε του απαγορεύθηκε η είσοδος.