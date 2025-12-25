Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή
Ο μουσικός κρατείται στο ΑΤ Τρίπολης, στη γυναίκα δόθηκε panic button - Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές
Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά από μήνυση της συζύγου του, για ενδοοικογενειακή απειλή.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σήμερα το μεσημέρι η σύζυγος του μουσικού πήγε στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου μετά από απειλές που δέχτηκε. Ο ίδιος, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα μετά από επικοινωνία με τις Αρχές, όπου και συνελήφθη.
Την ίδια ώρα, όπως ισχυρίζεται η πλευρά του Μουγκοπέτρου, ο μουσικός, είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να περάσει να πάρει τα παιδιά τους στις 17:00 από το σπίτι στην Τρίπολη. Όταν έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν. Στη συνέχεια μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της γυναίκας του, ωστόσο ούτε εκεί εντόπισε κάποιον.
Ακολούθως, ο ίδιος πήγε σε αστυνομικό τμήμα, ζητώντας από την ΕΛ.ΑΣ. να καλέσει τη σύζυγό του. Εκεί ενημερώθηκε ότι η γυναίκα του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη μήνυση της συζύγου του.
«Η μόνη επιδίωξη του κ. Μουγκοπέτρου ήταν να δει τα παιδιά του την σήμερα ημέρα των Χριστουγέννων. Αντ´ αυτού κατέληξε να κρατείται γιατί είχε προηγηθεί προσχηματική μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή η οποία δεν στοιχειοθετείται» τόνισε στο protothema.gr ο δικηγόρος του μουσικού, Δημοσθένης Πέππας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του και ο Άρης Μουγκοπέτρος, είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Άρης Μουγκοπέτρος την προσέγγισε την επόμενη ημέρα με συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί.
Τότε η γυναίκα, απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, που είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα. Ο ίδιος, παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε την σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου η οποία κατέθεσε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.
Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κ. Παπαναστασίου, η κίνησή του αυτή έγινε κατόπιν, διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον «τρόπο χειρισμού της υπόθεσης αυτής, που κατέστησε πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης».
Ο Άρης Μουγκοπέτρος, κρατείται στο ΑΤ Τρίπολης, ενώ, στη σύζυγό του δόθηκε panic button από τις Αρχές.
«Ο Άρης Μουγκοπέτρος στις 15 Δεκεμβρίου έφυγε οικειοθελώς από το σπίτι και πήγε και έμενε σε έναν ξάδελφό του. Επισκεπτόταν κάθε μέρα τα παιδιά. Του κάναμε μία πρόταση για να λήξει συναινετικά η κατάσταση. Επέλεξε με τη στάση του να μην θέλει να το τηρήσει» δήλωσε από την πλευρά του, στο protothema.gr, ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού Κωνσταντίνος Παπαναστασίου.
Και πρόσθεσε: «Πήγε χθες και κατήγγειλε τη σύζυγό του στην τοπική αστυνομία ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στο σπίτι για να πάρει κάποια προσωπικά του αντικείμενα, πράγμα που ήταν ψευδές γιατί ουδέποτε του απαγορεύθηκε η είσοδος.
Σήμερα το πρωί μπούκαρε στο σπίτι και έβαλε τη σύζυγο του σε έναν καναπέ επί 1,5 ώρα και την έβριζε και της έλεγε πράγματα απαξιωτικά για την ίδια και για την οικογένειά της. Αυτό έγινε σήμερα παρουσία των ανήλικων παιδιών. Καμία γυναίκα να μην φοβάται να πηγαίνει να καταγγέλλει. Δεν πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται έτσι σε γυναίκες».
Τι υποστηρίζει η σύζυγος του μουσικού
