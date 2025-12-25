Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες: Νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή για να εντείνουν τις δράσεις τους
Οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση στα προβλήματά τους – Ομαλά η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες
Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου παραμένουν οι αγρότες την ημέρα των Χριστουγέννων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά.
Ωστόσο, την Κυριακή αναμένεται ότι θα υπάρξει νέα πανελλαδική σύσκεψη, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Στόχος των αγροτών είναι όχι μόνο να παραμείνουν στα μπλόκα, αλλά και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να πάρουν ουσιαστικές απαντήσεις.
Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ουσιαστικές λύσεις στα βασικά τους προβλήματα. Ως εκ τούτου, θεωρούν επιβεβλημένη τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και μετά τις γιορτές.
Η εικόνα από τα οδικά δίκτυα είναι ομαλή, ενώ οι αγρότες επισημαίνουν ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις των γιορτών και διαβεβαιώνουν ότι θα διευκολύνουν την αναχώρηση και την επιστροφή των εκδρομέων, πριν αλλά και μετά την Πρωτοχρονιά.
Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον ομαλά στην Περιμετρική Οδό Πατρών. Αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά μετακινήθηκαν στην άκρη του δρόμου, ενώ έχει δοθεί σε χρήση μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.
Δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου.
Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν και οι αγρότες στη Λάρισα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση για να καθορίσουν τη στάση που θα τηρήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη και τα επόμενα βήματά τους.
Η Τροχαία ενημέρωσε τους αγρότες ότι τα τσιμεντένια στηθαία που τοποθετήθηκαν χθες θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Οι αγρότες απαντούν αρνητικά και ζητούν την απομάκρυνση των στηθαίων μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Οι ίδιοι σκοπεύουν να παρατάξουν τα τρακτέρ στον δρόμο από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει η έξοδος της Πρωτοχρονιάς, ενώ δεν αποκλείουν μεταοφρά του μπλόκου.
Ομαλά η κυκλοφορία στην περιμετρική στην Πάτρα
Συνέλευση στη Νίκαια το Σάββατο
Τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη εκτρέπονται μέσω της πόλης της Λάρισας από την παλαιά εθνική οδό και επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό από τον κόμβο Κιλελέρ. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.
Στον Έβρο, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό για τρίτο 24ωρο το τελωνείο των Κήπων. Ωστόσο, τα προβλήματα για τους οδηγούς παραμένουν και υπάρχει τεράστια ουρά αναμονής.
Οι αγρότες αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση την Παρασκευή για να αποφασίσουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους από το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Δεκάδες νταλίκες παραμένουν στο τελωνείο των Κήπων
