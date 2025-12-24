ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Συνέβη στην Κρήτη: Κατάστημα στο Ρέθυμνο κερνάει... ρακές οδηγούς κολημμένους στην κίνηση
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ρέθυμνο Κατάστημα Αλκοόλ

Συνέβη στην Κρήτη: Κατάστημα στο Ρέθυμνο κερνάει... ρακές οδηγούς κολημμένους στην κίνηση

Δύο υπάλληλοι κερνούσαν ρακές και τυριά τους διερχόμενους οδηγούς

Συνέβη στην Κρήτη: Κατάστημα στο Ρέθυμνο κερνάει... ρακές οδηγούς κολημμένους στην κίνηση
36 ΣΧΟΛΙΑ
«Να κεράσουμε μια ρακή;» λέει η συμπαθής πωλήτρια ενός καταστήματος με τοπικά προϊόντα στο Ρέθυμνο σε οδηγούς που έχουν κολλήσει στην κίνηση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φαίνεται πως οι υπάλληλοι ενός καταστήματος εκμεταλλεύτηκαν την κίνηση που δημιουργήθηκε μπροστά στο μαγαζί του και βγήκαν για κεράσματα. Μια υπάλληλος με έναν μεγάλο δίσκο με ρακές και μια ακόμα με τυριά άρχισαν να κερνούν τους διερχόμενους οδηγούς.

Από το βίντεο φαίνεται αρχικά ένας οδηγός μηχανής να αποδέχεται το κέρασμα και να πίνει ένα σφηνάκι, ενώ στη συνέχεια παίρνει και ο οδηγός που τραβάει το βίντεο.

@newsauto.gr

Απίστευτο: Κερνάνε ρακή τους οδηγούς (video) Ένα περιστατικό στο Ρέθυμνο που έγινε viral στα social media έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. #newsauto #kriti #christmas #Fyp #protothema

♬ πρωτότυπος ήχος - newsautogr - newsautogr


Στα σχόλια προφανώς αναρωτιούνται οι περισσότεροι πώς γίνεται να προσφέρεται αλκοόλ σε οδηγούς, ενώ άλλοι το βρίσκουν φυσιολογικό και υποστηρίζουν ότι με ένα σφηνάκι τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα δεν ανεβαίνουν σε απαγορευμένα επίπεδα.
36 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης