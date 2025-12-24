Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Συνέβη στην Κρήτη: Κατάστημα στο Ρέθυμνο κερνάει... ρακές οδηγούς κολημμένους στην κίνηση
Δύο υπάλληλοι κερνούσαν ρακές και τυριά τους διερχόμενους οδηγούς
«Να κεράσουμε μια ρακή;» λέει η συμπαθής πωλήτρια ενός καταστήματος με τοπικά προϊόντα στο Ρέθυμνο σε οδηγούς που έχουν κολλήσει στην κίνηση.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φαίνεται πως οι υπάλληλοι ενός καταστήματος εκμεταλλεύτηκαν την κίνηση που δημιουργήθηκε μπροστά στο μαγαζί του και βγήκαν για κεράσματα. Μια υπάλληλος με έναν μεγάλο δίσκο με ρακές και μια ακόμα με τυριά άρχισαν να κερνούν τους διερχόμενους οδηγούς.
Από το βίντεο φαίνεται αρχικά ένας οδηγός μηχανής να αποδέχεται το κέρασμα και να πίνει ένα σφηνάκι, ενώ στη συνέχεια παίρνει και ο οδηγός που τραβάει το βίντεο.
Στα σχόλια προφανώς αναρωτιούνται οι περισσότεροι πώς γίνεται να προσφέρεται αλκοόλ σε οδηγούς, ενώ άλλοι το βρίσκουν φυσιολογικό και υποστηρίζουν ότι με ένα σφηνάκι τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα δεν ανεβαίνουν σε απαγορευμένα επίπεδα.
