Δεύτερη ημέρα εξόδου για τα Χριστούγεννα με μπλόκα: Καθυστερήσεις στο Κάστρο, δυσκολίες στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων, νέα ανακοίνωση για την κίνηση στη Θεσσαλία

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Καλύτερη η εικόνα στη Ριτσώνα καθώς η κίνηση διεξάγεται σε δύο λωρίδες από το Σχηματάρι - Πού κινούνται τα οχήματα σε μία και πού σε δύο λωρίδες
Με καλύτερη εικόνα συνεχίζεται σήμερα η αναχώρηση από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη για την εορτή των Χριστουγέννων μετά την τεράστια ταλαιπωρία της χθεσινής ημέρας.
Σύμφωνα με την εικόνα στις 11:00 η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα ενώ από δύο λωρίδες κινούνται τα οχήματα και από Σχηματάρι προς Ριτσώνα
Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων.
Βίντεο από τη Ριτσώνα λίγο μετά τις 9:30 το πρωί
Δείτε ΕΔΩ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βόρεια Ελλάδα
Δείτε ΕΔΩ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νότια Ελλάδα
Μετά το μπλόκο της Θήβας και για περίπου 20 χιλιόμετρα, η κυκλοφορία στον εθνικό δρόμο εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, στο 110ό χιλιόμετρο, περίπου 5 χιλιόμετρα πριν από το Κάστρο Βοιωτίας, τα οχήματα μειώνουν και πάλι ταχύτητα, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν από το σημείο όπου βρίσκονται τα τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε δύο λωρίδες.
Μετά το Κάστρο, η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γεγονός που περιορίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέπει την ομαλότερη ροή των οχημάτων. Αντίστοιχα, στον Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής
Παράλληλα ο παραχωρησιούχος της ΠΑΘΕ τοποθέτησε τσιμεντένια στηθαία στην αερογέφυρα της Νίκαιας προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια στο σημείο
Αντίθετα δυσκολίες καταγράφονται στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων εξαιτίας του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική οδό και μάλιστα εν μέσω κακοκαιρίας.
- Σύμφωνα με την Ιονία Οδό εκτροπές υπάρχουν:
- - από Α/Κ Αγρίνιου Νότιος (Χαλικίου) ( Χ.Θ. 51,4) μέχρι Α/Κ Αγρινίου Βόρειος (Κουβαράς) ( Χ.Θ. 80,7) αμφίπλευρα
- - από Η/Κ Κομποτίου (Χ.Θ 130,2 ) μέχρι Α/Κ Αρτας ( Χ.Θ. 140,9) στον κλάδο προς Ιωάννινα.
- - στον κλάδο προς Αντίρριο υπάρχει εκτροπή στον Α/Κ Άρτας(Χ.Θ 140,9). Τα οχημάτα εκτρέπονται στην Ράμπα εξόδου προς Αντίρριο και εισέρχονται εκ νέου από την Ράμπα εισόδου προς Αντίρριο του Α/Κ Άρτας.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που έχει καταγράψει το protothema.gr ακόμα και πριν τις 7 το πρωί υπήρχε συμφόρηση από τα διόδια Σχηματαρίου μέχρι τον κόμβο της Ριτσώνας
Παρόμοια εικόνα καταγραφόταν και λίγα χιλιόμετρα παραπάνω στους κόμβους της Θήβας και του Κάστρου. Στο Κάστρο, όπως φαίνεται στα πλάνα, η κίνηση των οχημάτων γινόταν από μια λωρίδα κυκλοφορίας ενώ δίπλα τους, πίσω από κώνους, βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα μπλόκα στη χώρα
Στην Αταλάντη, δε, η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη γίνεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
Την έξοδο των εκδρομέων δεν διευκολύνει και ο καιρός καθώς σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου από τον Μπράλο και βορειότερα υπάρχει ψιλόβροχο.
Η εικόνα στη δυτική Ελλάδα
Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.
Στην Πάτρα λίγο πριν τις 11 το πρωί έγινε γνωστό ότι ανοίγει η Περιμετρική ύστερα από συμφωνία μεταξύ των αγροτών του μπλόκου και της Αστυνομίας. Όπως πληροφορείται το tempo24.news οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη της οδού και αφήνουν ελεύθερες τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την κίνηση των οχημάτων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κίνηση των αυτοκινήτων θα γίνεται μόνο σε μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτα περιστατικά, αλλά και για λόγους ασφαλείας της κυκλορορίας.
Η νέα ανακοίνωση για την κίνηση στη Θεσσαλία
Σε συνέχεια της χθεσινής (23-12-2025) ανακοίνωσής, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 11:10’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.
Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).
Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:
Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:
– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:
είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,
είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).
– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..
Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη
Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).
Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:
– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:
είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),
είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)
– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)
Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, ως ανωτέρω αναφέρεται.
Η ταλαιπωρια της Τρίτης
Αν και οι αγρότες προχώρησαν σε αναδιάταξη των οχημάτων τους σε κεντρικά σημεία των εθνικών οδών, εντούτοις ήταν χιλιάδες οι οδηγοί που βίωσαν πολύωρες καθυστερήσεις και στιγμές ταλαιπωρίας, αφού ο αριθμός των οχημάτων που έπρεπε να διασχίσουν παρακαμπτήριες οδούς ή εναλλακτικά περάσματα κάθε άλλο παρά μικρός ήταν. Μπροστά στο μέγεθος της αναστάτωσης, αλλά και με εμφανείς τους κινδύνους ως προς την οδική ασφάλεια, σε ορισμένα σημεία οι αγρότες προχώρησαν στην απελευθέρωση και δεύτερης λωρίδας κυκλοφορίας, το οποίο παραμένει και βασικό ζητούμενο, κατά την ΕΛΑΣ.
Αυτό συνέβη ιδίως στην περίπτωση της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου τελικά δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες σε σημεία όπως η Ριτσώνα, η Αμφίκλεια και το Κάστρο, όπου οι ουρές έφτασαν κατά τόπους και τα 10 χιλιόμετρα, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων ιδίως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Δείτε βίντεο από drone με την μποτιλιαρισμένη Αθηνών-Λαμίας:
Σημειωτόν πήγαιναν τα ΙΧ και τα φορτηγά στον Πλατύκαμπο Λάρισας ενώ το βράδυ της Τρίτης δόθηκε στην κυκλοφορία μία λωρίδα στο τμήμα της αερογέφυρας της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Επικοινωνία για το άνοιγμα δύο λωρίδων
Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως η ΕΛΑΣ ελπίζει πως τα μπλόκα θα προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες με αυτά στην Αθηνών-Λαμίας, δίνοντας στην κυκλοφορία δύο λωρίδες κυκλοφορίας. «Στη Θεσσαλία υπάρχει επικοινωνία με τους αγρότες στα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα για να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας και να διευκολύνουμε τους οδηγούς», είπε.
«Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει στο σύνολο της χώρας. Αυτό που θέλουμε είναι να διευκολύνουμε τους οδηγούς να φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.
Βίντεο από τον Πλατύκαμπο:
Για τον Ε65 αλλά και τα Ιωάννινα, η κυρία Δημογλίδου είπε πως η τροχαία είναι σε επικοινωνία με τους αγρότες για να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενώ ήδη «υπάρχει καλύτερη ροή των οχημάτων».
«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο σύνολο των μπλόκων θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους πολίτες από το εθνικό δίκτυο», κατέληξε η κυρία Δημογλίδου.
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης δόθηκε στη κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα, επί 22 ημέρες. Το βράδυ της Τρίτης, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Σύμφωνα με την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός, μέχρι και την Παρασκευή.
Τα μπλόκα στη βόρεια Ελλάδα
Ωστόσο στην άλλη πλευρά της πόλης, εκεί όπου είναι η πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, παραμένει κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ τους ωστόσο η Τροχαία δεν δίνει το πράσινο φως προκειμένου να ανοίξει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Η πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο γίνει με εκτροπή μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.
Η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης και εκεί γίνεται παράκαμψη. Την ίδια ώρα, η Εγνατία οδός είναι κλειστή στα Κερδύλια, στον κόμβο Νησελίου και στον νότιο κόμβο της Κομοτηνής.
