Ζημιά, οργή και ταλαιπωρία, έως 50% οι ακυρώσεις στον τουρισμό λόγω των μπλόκων - «Η ηπειρωτική Ελλάδα ματώνει», λένε οι επαγγελματίες

Ταλαιπωρία στους δρόμους για τους εκδρομείς των εορτών - Οργή στους επαγγελματίες που περίμεναν τις ημέρες των εορτών για να δουλέψουν - Ζημιά στους κλάδους του τουρισμού και των επαγγελμάτων που κινούνται γύρω από τον τουρισμό και στις μεταφορές

εκφράζουν την οργή τους για την πολύωρη ταλαιπωρία, ιδιαίτερα όσοι έχουν μαζί τους μικρά παιδιά. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών κάνουν αγώνα δρόμου για να εξασφαλιστεί ο ομαλός ανεφοδιασμός της αγοράς, αφού τα δρομολόγια απαιτούν ακόμη και διπλάσιο χρόνο, με αποτέλεσμα να εκτελούνται λιγότερα, ενώ το κόστος των καυσίμων είναι αυξημένο λόγω των επιπλέον χιλιομέτρων που διανύουν στις παρακάμψεις.



Οι Χριστουγέννων. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής κάνει λόγο, με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, για αλγεινή κατάσταση και ζητά να βρεθεί λύση εντός της ημέρας. Σε μια περίοδο που οι κρατήσεις, ειδικά στους δημοφιλείς προορισμούς, έφταναν το 100% πλέον καταγράφονται ακυρώσεις και ζημιά έως και 50%.

ξενοδόχοι έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν τους



«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», καταλήγει.



Στον νομό Μαγνησίας, που βρίσκονται οι προορισμοί που έχουν πληγεί περισσότερο, οι ακυρώσεις που έχουν δει οι ξενοδόχοι όλο το προηγούμενο διάστημα είναι στο 50%. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κύριος Γιώργος Ζαφείρης δήλωσε: «Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τη σημερινή μέρα και αν θα δοθεί λύση ώστε οι ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά την κατάσταση και γι’ αυτό περιμένουμε μια λύση. Ωστόσο σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να εγείρουμε αξιώσεις κατά του Δημοσίου σε πρώτη φάση».



Μπαράζ ακυρώσεων

Η εορταστική περίοδος έχει ξεκινήσει με μαζικές ακυρώσεις και μετ’ εμποδίων στο εσωτερικό στους οδικά προσβάσιμους ηπειρωτικούς προορισμούς. Παράγοντες της τουριστικής αγοράς, οι οποίοι διαπίστωναν μέχρι και την περασμένη εβδομάδα ακυρώσεις σε προορισμούς με μεγάλες απώλειες από τις αρχές Δεκεμβρίου στον Νομό Μαγνησίας, στο 50% (με χαρακτηριστική και την ακύρωση συνεδρίων μέσα στον μήνα στον Βόλο), ενώ χαμηλότερα, στο 30%, είναι ο Νομός Τρικάλων.



Συγκεκριμένα, σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπως Τρίκαλα, Βόλο, Πήλιο, Καρπενήσι και Ιωάννινα, οι ακυρώσεις κρατήσεων φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%, με σημαντικό μέρος των επισκεπτών να αλλάζει σχέδια λόγω των προβλημάτων στην πρόσβαση και των αβεβαιοτήτων για τις μετακινήσεις.





«Η ηπειρωτική Ελλάδα ματώνει»

«Η ηπειρωτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή ματώνει» δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΞ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας κ. Άγγελος Καλλίας επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη για να μετρηθούν συνολικά οι επιπτώσεις στον κλάδο.



«Όμως ο τζίρος που χάνεται και θα χαθεί τις ημέρες των εορτών είναι ο ψηλότερος όλης της χειμερινής σεζόν στην Ελλάδα και σε προορισμούς οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν τα υψηλά έσοδα και τις τιμές των θερινών προορισμών της υψηλής σεζόν του καλοκαιριού.



«Υπολογίζουμε ότι στα θεματικά πάρκα χάνεται το 40% του τζίρου. Για τους ξενοδόχους, αν χαθεί η περίοδος των εορτών, μιλάμε για ένα ποσοστό απωλειών ακόμη και 40% - 50% γιατί αυτή την περίοδο οι τιμές είναι οι υψηλότερες της χειμερινής σεζόν». Ο κ. Καλλίας αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλες ακυρώσεις ακόμη και των 3.000 ευρώ από ταξιδιώτες οι οποίοι δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ στον προορισμό. Επιπλέον υπήρχαν κρατήσεις που ήταν μακρύτερης διάρκειας των 4-5 ημερών οι οποίες επίσης χάνονται. Όπως λέει, ακόμα κι αν λυνόταν σήμερα το πρόβλημα, οι κρατήσεις των 4-5 ημερών είναι εύλογο ότι θα μετατραπούν σε κρατήσεις μικρότερης διάρκειας, της τάξεως των 2-3 ημερών.



Μείωση άνω του 30% στα Τρίκαλα

Μείωση της επισκεψιμότητας άνω του 30% καταγράφεται ήδη στα Τρίκαλα, έναν εκ των δημοφιλέστερων προορισμών για τις εορτές, λόγω των μπλόκων των αγροτών. Ο Μύλος των Ξωτικών που στήνεται κάθε χρόνο στον Πύργο Ματσόπουλου αποτελεί πόλο έλξης για οικογένειες, αλλά και για σχολικές εκδρομές. Όπως είπε στο protothema.gr η πρόεδρος του Μύλου των Ξωτικών, του φορέα διοργάνωσης του δήμου Τρικάλων, Έφη Λεβέντη, οι σχολικές εκδρομές που αναμένονταν την περασμένη εβδομάδα χάθηκαν, αφού τα σχολεία δεν ρίσκαραν διαδρομές έξι και επτά ωρών για να φτάσουν στα Τρίκαλα.



Όπως επισημαίνει, φέτος ο δήμος είχε επενδύσει ιδιαίτερα στον Μύλο, επεκτείνοντάς τον με νέους χώρους και δραστηριότητες, αλλά η πτώση στην επισκεψιμότητα είναι στο 30%, ενώ εκδρομείς που επισκέπτονται την πόλη με πούλμαν, παρά την ταλαιπωρία, αποφεύγουν βόλτες στην πόλη και διανυκτερεύσεις. Επισκέπτονται δυο- τρεις ώρες το πάρκο στον Πύργο Ματσόπουλου και φεύγουν. Κι όμως, για τα Τρίκαλα αυτή η εορταστική περίοδος δίνει ζωή στην οικονομική δραστηριότητα: εστίαση, ξενοδόχοι, εμπορικά καταστήματα περιμένουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες.



Ξενοδόχοι και φορείς του τουρισμού αναφέρουν ότι η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες, με τις κρατήσεις να επιβραδύνονται δραματικά και πολλές ήδη να έχουν ακυρωθεί καθώς οι τουρίστες φοβούνται να ταξιδέψουν σε περιοχές με αποκλεισμούς δρόμων. Οι εμπλεκόμενοι του κλάδου επισημαίνουν ότι οι δυσκολίες στις οδικές μετακινήσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τουρίστες από άλλες περιοχές ή το εξωτερικό, επηρεάζοντας όχι μόνο τη φιλοξενία αλλά και την εστίαση, το εμπόριο και συνολικά την τοπική οικονομία.





«Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που βιώνουμε, είμαστε οι πιο αδικημένοι και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», δηλώνει ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπούλιος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων. «Δεν είμαστε απέναντι στους αγρότες, όμως είναι γεγονός ότι χωρίς υπαιτιότητα δική μας, μετράμε ακυρώσεις κοντά στο 40%, έχοντας ήδη χάσει όλο το προηγούμενο διάστημα του Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, έχουμε αρχίσει και κάνουμε και κάποιες προσφορές. Όμως είναι πολύ αρνητικό το γεγονός ότι έχει χαθεί πλέον και η ψυχολογία. Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να διατηρήσουμε ψυχραιμία, θα περιμένουμε να περάσουν αυτές οι ημέρες και θα κοιτάξουμε όταν κάνουμε ταμείο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τις απώλειες, ζητώντας ενδεχομένως αναστολές πληρωμών κ.τ.λ.».



Το κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά περιγράφει η πρόεδρος των Ξενοδόχων Αράχωβας, Καλούσα Ναυπακτίτου. «Οι ακυρώσεις κινούνται αυτή τη στιγμή στο 10%-15%, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουν σταματήσει να χτυπούν τα τηλέφωνα. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος και διχασμένος από τις κινητοποιήσεις των αγροτών», δήλωσε στο protothema.gr





Στους πιο …τυχερούς προορισμούς είναι αυτός των Καλαβρύτων, όπου, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της τοπικής Ένωσης κ. Κώστας Δαφαλιάς, «δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης από την Αθήνα απ’ όπου προέρχονται και οι περισσότεροι επισκέπτες μας. Επομένως, για το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε υψηλές πληρότητες και το ίδιο συμβαίνει και για το επόμενο της Πρωτοχρονιάς, όπου υπάρχουν ακόμη διαθεσιμότητες.



Απώλειες, αλλά σε μικρότερο ποσοστό καταγράφουν οι ξενοδόχοι και στο νομό Ιωαννίνων, αφού, όπως είπε στο protothema ο πρόεδρος των Ξενοδόχων των Ιωαννίνων, Σπύρος Σουρέλης, ακυρώσεις καλύφθηκαν από την αυξημένη ζήτηση. Στην πόλη των Ιωαννίνων οι απώλειες είναι μικρές, της τάξης του 5%- 10%.