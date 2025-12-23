Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Πειραιά και Αττική Οδό
Λίγες καθυστερήσεις παρατηρούνται το πρωί της Τρίτης 23/12 στους δρόμους του λεκανοπεδίου με την κίνηση να περιορίζεται τις πρωινές ώρες σε πολύ συγκεκριμένους οδικούς άξονες.
Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά σημειώνονται ολιγόλεπτες καθυστερήσεις.
Στη λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι καλή ωστόσο ώρα με την ώρα η κίνηση των οχημάτων θα αυξάνεται.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση στην Αττική 23/12: Πού υπάρχουν καθυστερήσειςΣυγκεκριμένα, δυσκολία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
