Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φέρεται πως το παιδί κατέληξε κατά προσέγγιση ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο 

Στην ασιτία εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε σταδιακά πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή αποδίδεται -μετά την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων- ο θάνατος του τρίχρονου παιδιού που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το μεσημέρι από τη μητέρα του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Με απροσδιόριστο μέχρι στιγμής το χρόνο υποσιτισμού του παιδιού, η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο παιδικό σώμα φέρεται να είναι σοκαριστική καθώς μαρτυρούσε πως η ασιτία συνδέονταν με τον θάνατο του τρίχρονου.

Η μητέρα -η οποία διαμένει στην Αλεξανδρούπολη - συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μετά και την τέλεση της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται ο σχηματισμός της δικογραφίας και η υποβολή της στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθεί το κατηγορητήριο.

Σημειώνεται πως από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φέρεται πως το παιδί κατέληξε κατά προσέγγιση ένα 24ωρο πριν τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ/ΜΠΕ. Στις επόμενες ημέρες και μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων από τη μητέρα αλλά και οικείους - ο πατέρας φέρεται να ζει και να εργάζεται στην Τουρκία- αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί δεν σιτίζονταν καθώς και η χρονική διάρκεια της ασιτίας.
