Διεθνές Απολυτήριο στα Δημόσια Λύκεια: Μέχρι τις 24 Ιουνίου οι αιτήσεις μαθητών για το σχολικό έτος 2026 - 2027

Νέα ευκαιρία για διεθνείς σπουδές μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης – Δείτε σε ποια σχολεία εντάσσεται το πρόγραμμα





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Πώς θα γίνει η διαδικασία επιλογής Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή. Στη συνέχεια, τα σχολεία θα αποστείλουν συγκεντρωτικά τις αιτήσεις στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘΑ.



Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες αντίστοιχες εκείνων, που εφαρμόζονται στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, διασφαλίζοντας ίσους όρους συμμετοχής και διαφάνεια στην κατανομή των θέσεων.







Τα δημόσια σχολεία που θα προσφέρουν το IB Για το σχολικό έτος 2026-2027 έχουν εγκριθεί τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου στα ακόλουθα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια:



-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων



Κλείσιμο



-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων



-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου



-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής



Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme – IB DP) σε δημόσια σχολεία της χώρας αποκτούν μαθητές και μαθήτριες, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μία εκπαιδευτική διαδρομή με διεθνή προσανατολισμό.Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους γονείς και κηδεμόνες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή στα τμήματα IB που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και αφορά μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες όπου δεν λειτουργούν ήδη τμήματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, αλλά επιθυμούν να μετακινηθούν σε σχολείο που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή. Στη συνέχεια, τα σχολεία θα αποστείλουν συγκεντρωτικά τις αιτήσεις στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘΑ.Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες αντίστοιχες εκείνων, που εφαρμόζονται στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, διασφαλίζοντας ίσους όρους συμμετοχής και διαφάνεια στην κατανομή των θέσεων.Η αποστολή των αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες προς το υπουργείο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Ιουνίου 2026.Για το σχολικό έτος 2026-2027 έχουν εγκριθεί τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου στα ακόλουθα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια:-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής

-Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά



-1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»



-Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας



Η ένταξη του προγράμματος στα δημόσια σχολεία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς διευρύνει την πρόσβαση των μαθητών σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς το υψηλό κόστος που συνήθως συνδέεται με ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.



Τι είναι το International Baccalaureate Diploma Programme Το IB Diploma Programme αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι μαθητές κατά τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Πρόκειται για ένα απαιτητικό αλλά ιδιαίτερα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται σε χιλιάδες σχολεία παγκοσμίως και προετοιμάζει τους μαθητές τόσο για την πανεπιστημιακή τους πορεία όσο και για τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η φιλοσοφία του προγράμματος δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων. Αντίθετα, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ερευνητικής ικανότητας, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της κοινωνικής ευαισθησίας.



Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και των τελικών εξετάσεων, οι μαθητές αποκτούν το Δίπλωμα IB, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου.



Οι δυνατότητες που προσφέρει στους αποφοίτους Οι κάτοχοι του Διεθνούς Απολυτηρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής κάθε ιδρύματος. Να διεκδικήσουν θέσεις σε μη κρατικά πανεπιστήμια, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Να συνεχίσουν σπουδές σε ελληνικά κολέγια, που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια. Να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να διεκδικήσουν εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μετά την απόκτηση του διπλώματος.



Η δομή των σπουδών Οι μαθητές του IB παρακολουθούν έξι γνωστικά αντικείμενα από ισάριθμες θεματικές ενότητες.



Ειδικότερα:



Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα, Άτομα και Κοινωνίες, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τέχνες.



Το πρόγραμμα επιτρέπει ευελιξία στις επιλογές, ώστε κάθε μαθητής να διαμορφώνει το ακαδημαϊκό του προφίλ σύμφωνα με τις μελλοντικές του σπουδές και επαγγελματικές επιδιώξεις.



Τρία από τα μαθήματα επιλέγονται σε Ανώτερο Επίπεδο (High Level - HL) και τρία σε Βασικό Επίπεδο (Standard Level - SL). Τα μαθήματα HL απαιτούν μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης και περισσότερες ώρες διδασκαλίας, ενώ συχνά αποτελούν προϋπόθεση για εισαγωγή σε απαιτητικά πανεπιστημιακά προγράμματα.



Οι τρεις πυλώνες του Διεθνούς Απολυτηρίου Εκτός από τα ακαδημαϊκά μαθήματα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις υποχρεωτικές ενότητες, που το διαφοροποιούν από τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς.



Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge)



Η ενότητα TOK ενθαρρύνει τους μαθητές να διερευνήσουν πώς παράγεται και αξιολογείται η γνώση. Μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις και γραπτές εργασίες, οι μαθητές μαθαίνουν να αμφισβητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.



Εκτεταμένο Δοκίμιο (Extended Essay)



Πρόκειται για μια πρωτότυπη ερευνητική εργασία έως 4.000 λέξεων, η οποία εισάγει τους μαθητές στις μεθόδους της ακαδημαϊκής έρευνας. Η συγγραφή της πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού και θεωρείται πολύτιμη προετοιμασία για τις πανεπιστημιακές σπουδές.



Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά (CAS)



Το CAS ενσωματώνει την κοινωνική συμμετοχή και την προσωπική ανάπτυξη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές, αθλητικές και εθελοντικές δράσεις, καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας, ηγεσίας και κοινωνικής υπευθυνότητας.



Πώς αξιολογούνται οι μαθητές Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κυμαίνεται από 1 έως 7 μονάδες. Συνολικά, ένας μαθητής μπορεί να συγκεντρώσει έως 45 μονάδες: 42 μονάδες από τα έξι μαθήματα και έως 3 επιπλέον μονάδες από τη Θεωρία της Γνώσης και το Εκτεταμένο Δοκίμιο.



Για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτείται τουλάχιστον βαθμολογία 24 μονάδων, καθώς και επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων και εργασιών.



Οι τελικές εξετάσεις διεξάγονται τον Μάιο του δεύτερου έτους με κοινά θέματα που αποστέλλονται από τον διεθνή οργανισμό του IB. Παράλληλα, σημαντικό μέρος της αξιολόγησης βασίζεται σε ερευνητικές εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και εσωτερικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διετίας.



Ένα νέο κεφάλαιο για τη δημόσια εκπαίδευση Η σταδιακή εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια σχολεία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας.



Για πρώτη φορά, περισσότεροι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα παγκόσμιας εμβέλειας που συνδέεται άμεσα με κορυφαία πανεπιστήμια και διεθνείς ακαδημαϊκές προοπτικές. Παράλληλα, η εφαρμογή του IB στο δημόσιο σχολείο δημιουργεί νέες δυνατότητες εκπαιδευτικής κινητικότητας, ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής εκπαίδευσης και προσφέρει στους νέους ένα σύγχρονο πλαίσιο μάθησης, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.



Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι για το IB Diploma Programme (IBDP) στο λύκειο ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα, το κόστος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10.000-15.000 ευρώ ανά έτος ενώ στα πιο ακριβά διεθνή σχολεία, το κόστος διδάκτρων μπορεί να ξεπεράσει τις 15.000 ευρώ ετησίως. Συχνά δε υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για εγγραφή, εξετάσεις ΙΒ, μεταφορά, σίτιση, βιβλία ή ειδικές υπηρεσίες.