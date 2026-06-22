Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»

Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «Ιχθυόσκαλας»εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.Για το συμβάν ενημερώθηκε ητης Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση.