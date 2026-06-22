Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»
ΕΛΛΑΔΑ
Όπλο Καβάλα Δύτης

Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»

Ιδιώτης δύτης ελέγχει την ευρύτερη περιοχή προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων

Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»
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Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «Ιχθυόσκαλας» Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση.

Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»
1 ΣΧΟΛΙΟ

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