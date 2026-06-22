Οι σύγχρονοι μηχανισμοί ωρίμανσης ιδεών, που μειώνουν το ρίσκο, επιταχύνουν την εφαρμογή και βοηθούν τις πόλεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»
Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής κοντά στην «Ιχθυόσκαλα»
Ιδιώτης δύτης ελέγχει την ευρύτερη περιοχή προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων
Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμενοβραχίονα «Ιχθυόσκαλας» Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση.
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