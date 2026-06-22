Οι σύγχρονοι μηχανισμοί ωρίμανσης ιδεών, που μειώνουν το ρίσκο, επιταχύνουν την εφαρμογή και βοηθούν τις πόλεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη
Εις βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο οδηγούσε, τα ξημερώματα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.
Εις βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.
Εις βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.
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