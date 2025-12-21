Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Κοσμοπλημμύρα σε εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα για τα δώρα των εορτών
Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Κοσμοπλημμύρα σε εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα για τα δώρα των εορτών

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της Αθήνας και τα πολυκαταστήματα για τις χριστουγεννιάτικες αγορές - Μέχρι τι ώρα θα ναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Κοσμοπλημμύρα σε εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα για τα δώρα των εορτών
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται από το πρωί της Κυριακής η αγορά, καθώς από τις 11 άνοιξαν τις πόρτες τους τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

​Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας είναι εντυπωσιακή, με την οδό Ερμού και τους γύρω εμπορικούς δρόμους να έχουν κυριολεκτικά «βουλιάξει» από κόσμο. Χιλιάδες πολίτες έχουν κατέβει στο κέντρο συνδυάζοντας την κυριακάτικη βόλτα με την έρευνα αγοράς, προκειμένου να προμηθευτούν τα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα ενόψει των Χριστουγέννων.




​Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στους πεζόδρομους όσο και εντός των καταστημάτων.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα μεγάλα πολυκαταστήματα στις διάφορες περιοχές της Αθήνας. Πολλοί καταναλωτές τα προτιμούν για το οργανωμένο και προστατευμένο περιβάλλον τους αλλά και τη δυνατότητα να συνδυάσουν αγορές, φαγητό και ψυχαγωγία σε έναν χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Παραμονή Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
