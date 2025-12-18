Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Έλληνας συνελήφθη στην κατεχόμενη Λευκωσία με 2 κιλά κάνναβη
Πρόκειται για 20χρονο που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας του ψευδοκράτους, στο πλαίσιο επιχείρησης με την ονομασία «Άνκα»
Προφυλακιστέος, για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες, κρίθηκε από «δικαστήριο» του ψευδοκράτους ο Έλληνας υπήκοος Ιωάννης Νικολαΐδης, ο οποίος συνελήφθη στα κατεχόμενα με ποσότητα περίπου 2 κιλών κάνναβης, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Επιχείρησης Άνκα» της τουρκοκυπριακής "αστυνομίας".
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο «δικαστήριο» αστυνομικός των κατοχικών αρχών, ο Νικολαΐδης πέρασε από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Λίγο αργότερα, στην κατεχόμενη Λευκωσία, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που άφηνε μαύρη σακούλα ανάμεσα σε κοντέινερ.
Η σακούλα, κατά τους ισχυρισμούς της λεγόμενης «αστυνομίας», περιείχε περίπου 2 κιλά κάνναβη, τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε ότι από την πρώτη εξέταση του κινητού του τηλεφώνου προέκυψαν στοιχεία που συνδέονται με τις τοποθεσίες όπου άφηνε τα ναρκωτικά.
Η κατοχική «αστυνομία» ανέφερε ότι από την έρευνα προέκυψε εκτίμηση για συνολική μεταφορά 8 κιλών την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου και ότι θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα για να εντοπιστούν όσοι παραλάμβαναν τις σακούλες από τα σημεία απόθεσης.
Τα άφηνε σε συγκεκριμένα σημεία στη ΛευκωσίαΟι κατοχικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Νικολαΐδης έδωσε «θεληματική κατάθεση» στην οποία παραδέχθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει και άλλες μεταφορές από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, αφήνοντας τα ναρκωτικά σε συγκεκριμένα σημεία στη Λευκωσία, με αμοιβή €300 ανά διαδρομή.
