Έλληνας συνελήφθη στην κατεχόμενη Λευκωσία με 2 κιλά κάνναβη

Προφυλακιστέος, για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες, κρίθηκε από «δικαστήριο» του ψευδοκράτους ο Έλληνας υπήκοος Ιωάννης Νικολαΐδης, ο οποίος συνελήφθη στα κατεχόμενα με ποσότητα περίπου 2 κιλών κάνναβης, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Επιχείρησης Άνκα» της τουρκοκυπριακής "αστυνομίας".

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο «δικαστήριο» αστυνομικός των κατοχικών αρχών, ο Νικολαΐδης πέρασε από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Λίγο αργότερα, στην κατεχόμενη Λευκωσία, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που άφηνε μαύρη σακούλα ανάμεσα σε κοντέινερ.

Η σακούλα, κατά τους ισχυρισμούς της λεγόμενης «αστυνομίας», περιείχε περίπου 2 κιλά κάνναβη, τα οποία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Τα άφηνε σε συγκεκριμένα σημεία στη Λευκωσία

Οι κατοχικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Νικολαΐδης έδωσε «θεληματική κατάθεση» στην οποία παραδέχθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει και άλλες μεταφορές από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα, αφήνοντας τα ναρκωτικά σε συγκεκριμένα σημεία στη Λευκωσία, με αμοιβή €300 ανά διαδρομή.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε ότι από την πρώτη εξέταση του κινητού του τηλεφώνου προέκυψαν στοιχεία που συνδέονται με τις τοποθεσίες όπου άφηνε τα ναρκωτικά.

Η κατοχική «αστυνομία» ανέφερε ότι από την έρευνα προέκυψε εκτίμηση για συνολική μεταφορά 8 κιλών την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου και ότι θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα για να εντοπιστούν όσοι παραλάμβαναν τις σακούλες από τα σημεία απόθεσης.
