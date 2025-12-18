Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 18χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Σύλληψη Μηχανές Δίκυκλα Κλοπή Θεσσαλονίκη Καλαμαριά Νεαροί Συμμορία

Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 18χρονος

Τρεις νεαροί είχαν συγκροτήσει εγκληματική συμμορία και έκλεψαν 13 δίκυκλα είτε για να τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά

Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 18χρονος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αδυναμία σε μηχανάκια φαίνεται πως είχαν τρεις νεαροί, που από τον περασμένο Σεπτέμβριο κατηγορούνται ότι έκλεψαν 13 δίκυκλα, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας πρόκειται για δύο 18χρονους και έναν 15χρονο, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική συμμορία και δρούσαν στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Οι Αστυνομικοί ερευνούσαν τον τελευταίο καιρό τη δράση τους, ενώ τα στοιχεία των εμπλεκόμενων νεαρών ταυτοποιήθηκαν μετά την επ' αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των 18χρονων για απόπειρα κλοπής δίκυκλης μηχανής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όλα τα δίκυκλα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ», εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης