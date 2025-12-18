Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 18χρονος
Τρεις νεαροί είχαν συγκροτήσει εγκληματική συμμορία και έκλεψαν 13 δίκυκλα είτε για να τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά
Αδυναμία σε μηχανάκια φαίνεται πως είχαν τρεις νεαροί, που από τον περασμένο Σεπτέμβριο κατηγορούνται ότι έκλεψαν 13 δίκυκλα, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας πρόκειται για δύο 18χρονους και έναν 15χρονο, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική συμμορία και δρούσαν στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Οι Αστυνομικοί ερευνούσαν τον τελευταίο καιρό τη δράση τους, ενώ τα στοιχεία των εμπλεκόμενων νεαρών ταυτοποιήθηκαν μετά την επ' αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των 18χρονων για απόπειρα κλοπής δίκυκλης μηχανής.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όλα τα δίκυκλα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ», εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
