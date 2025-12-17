Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος μοτοσικλετιστής στην Χαλκιδική
Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος μοτοσικλετιστής στην Χαλκιδική
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος
Τη ζωή του έχασε 42χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 11:15 το πρωί της Τετάρτης το 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας - Στανού στην Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος.
Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος.
Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα