Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος μοτοσικλετιστής στην Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Θάνατος Μοτοσικλέτα

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος

Τη ζωή του έχασε 42χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 11:15 το πρωί της Τετάρτης το 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας - Στανού στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος.

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
