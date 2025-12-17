Με τρίχες σε μπολ με νερό και δήθεν δορυφόρους ο 54χρονος στην Κρήτη παραπλανούσε την οικογένεια του αγνοούμενου γιατρού
Νέα στοιχεία για την απάτη με την «κβαντική τεχνολογία» με την οποία ο «ερευνητής» εξαπατούσε την οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου - Είχε αποσπάσει 5.000 ευρώ, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφάνισης
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση απάτης σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, με τον 54χρονο ιδιωτικό ερευνητή να κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία» για να αποσπάσει 5.000 ευρώ και να παραπλανήσει τις έρευνες.
Όσο απίστευτα και αν ακούγονται, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη σύλληψη του 54χρονου στα Χανιά αποτυπώνουν, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έναν μηχανισμό συστηματικής εξαπάτησης σε βάρος των γονιών του αγνοούμενου Αλέξη Τσικόπουλου, οι οποίοι ζουν επί ημέρες στην αγωνία για την τύχη του παιδιού τους.
Ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός ερευνητής με εξειδίκευση σε «πρωτοποριακές» μεθόδους εντοπισμού αγνοουμένων, ισχυριζόμενος ότι μπορούσε, μέσω κβαντικής φυσικής και σύνδεσης με δορυφόρους, να εντοπίσει τον 33χρονο χρησιμοποιώντας μόλις δύο τρίχες του. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου εισέπραξε αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι τρίχες παραδόθηκαν από τους γονείς του αγνοούμενου, με τον 54χρονο να τις λαμβάνει με γυμνά χέρια και να τις τοποθετεί σε σακούλα σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια, τις έβαζε σε μπολ με νερό και τις τοποθετούσε στο υποτιθέμενο «μηχάνημα» γεωεντοπισμού, διαβεβαιώνοντας την οικογένεια ότι «από εκεί και πέρα όλα είναι εύκολα».
Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εντόπισε το στίγμα του 33χρονου στο λιμάνι της Σούδας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο αγνοούμενος «κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα», γεγονός που –κατά τον ίδιο– καθιστούσε αδύνατο τον άμεσο εντοπισμό του. Σε άλλο σημείο, φέρεται να είπε στη μητέρα του αγνοούμενου: «Να, εδώ πέρασε από αυτή την καλύβα, μου δίνει στίγμα το μηχάνημα», οδηγώντας την οικογένεια σε αλλεπάλληλες άκαρπες μετακινήσεις.
Με βάση την αστυνομική έρευνα, ο 54χρονος έφτασε στο σημείο να κατευθύνει και τις έρευνες που βρίσκονταν σε εξέλιξη για την εξαφάνιση του 33χρονου, με αποτέλεσμα να σπαταληθούν πολύτιμες δυνάμεις και να χαθεί κρίσιμος χρόνος για τον εντοπισμό του αγνοουμένου. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, από τον περασμένο Ιούνιο, ο κατηγορούμενος είχε καταφέρει να συνάψει συμφωνητικά με δύο μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον εντοπισμό αγνοουμένων, πείθοντάς τους για την αποτελεσματικότητα της δήθεν μεθόδου γεωεντοπισμού. Μέσω αυτών των οργανισμών ήρθε, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε επαφή με την οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 54χρονος ενδέχεται να έχει εμπλακεί και σε δύο ακόμη υποθέσεις στην Κρήτη τους προηγούμενους μήνες, φτάνοντας στο σημείο να ισχυρίζεται ότι μπορεί να εντοπίζει ακόμη και νεκρούς μέσω της ίδιας «τεχνολογίας».
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για τη δράση του κατηγορούμενου όσο και για το πώς κατάφερε να εμφανίζεται ως αξιόπιστος συνεργάτης σε υποθέσεις αγνοουμένων.
Έβαλε τις τρίχες σε σακούλα σούπερ μάρκετ
Πιθανό να έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις στην Κρήτη
