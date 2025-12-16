Χωρίς στάση θα διέρχονται από τη Βικτώρια απόψε μετά τις 10μμ οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.



Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).