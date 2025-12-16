Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Χωρίς στάση θα διέρχονται από τη Βικτώρια απόψε μετά τις 10μμ οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά
Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες
Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).
