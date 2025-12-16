Χωρίς στάση θα διέρχονται από τη Βικτώρια απόψε μετά τις 10μμ οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς στάση θα διέρχονται από τη Βικτώρια απόψε μετά τις 10μμ οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες

Χωρίς στάση θα διέρχονται από τη Βικτώρια απόψε μετά τις 10μμ οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά
Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό  χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).
