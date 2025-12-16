Έσπασε τζαμαρίες σούπερ μάρκετ και βγήκε στο δρόμο ημίγυμνος, συνελήφθη άνδρας στο Ηράκλειο
Ο αλλοδαπός φέρεται να χειροδίκησε σε δικαστικό επιμελητή και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή

Συνελήφθη αλλοδαπός που έσπασε τζαμαρίες σε σούπερ μάρκετ και κυκλοφορούσε σε δρόμους στην περιοχή των Δειλινών στο Ηράκλειο Κρήτης με το εσώρουχο.

Ο άνδρας μπήκε στο σούπερ μάρκετ σε αλλόφρονα κατάσταση, άρχισε να βρίζει και να προκαλεί ζημιές ενώ φέρεται να χειροδίκησε σε δικαστικό επιμελητή και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που στο μεταξύ είχαν ειδοποιηθεί, τον εντόπισαν να περιφέρεται στο ημίγυμνος, φορώντας εσώρουχο. Τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
