Ηράκλειο Κρήτης: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος
Το κορίτσι φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της
Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από καταγγελία 9χρονης μαθήτριας για ξυλοδαρμό από τον πατέρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ανήλικη καταγγέλλει πως την Κυριακή (14/12) ο 41χρονος πατέρας της τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια.
Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα (15/12), το κορίτσι φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της και τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί.
Οι μαθητές ενημέρωσαν τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η 9χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
