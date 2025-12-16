Ηράκλειο Κρήτης: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Ανήλικη Μαθήτρια Σχολείο Ηράκλειο Κρήτης

Ηράκλειο Κρήτης: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος

Το κορίτσι φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της

Ηράκλειο Κρήτης: 9χρονη μαθήτρια κατήγγειλε τον πατέρα της για ξυλοδαρμό - Συνελήφθη ο 41χρονος
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από καταγγελία 9χρονης μαθήτριας για ξυλοδαρμό από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η ανήλικη καταγγέλλει πως την Κυριακή (14/12) ο 41χρονος πατέρας της τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα (15/12), το κορίτσι φέρεται να είπε στους συμμαθητές της στο σχολείο ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της και τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Οι μαθητές ενημέρωσαν τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές. 

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η 9χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης