Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Κανονικά τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης-Αθήνας, με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω μπλόκων
Κανονικά τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης-Αθήνας, με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω μπλόκων
Συνεχίζεται η πλήρης εξυπηρέτηση των επιβατών, με αυξημένα, μάλιστα, δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αντίστροφα
Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και αντίστροφα, με καθυστερήσεις συνήθως έως και μίας ώρας, λόγω παρακάμψεων σε ορισμένα σημεία εξαιτίας των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων.
Παρά τις καθυστερήσεις, όπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζεται η πλήρης εξυπηρέτηση των επιβατών, με αυξημένα, μάλιστα, δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.
«Βεβαίως, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με ορισμένα άτομα στα μπλόκα (π.χ. στα Μάλγαρα) να αναφέρουν ότι "θα κλείσουν την Εθνική Οδό επ΄αόριστον"», σημειώνει η εταιρεία και παροτρύνει όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να παρακολουθούν την επικαιρότητα, καθώς το προσωπικό δεν διαθέτει πληροφορίες πέρα από όσα είναι ήδη γνωστά και δεν μπορεί να προβλέψει τυχόν νέες αλλαγές στην κυκλοφορία.
Η ανάρτηση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης:
16/12/2025: Συνεχίζεται η πλήρης εξυπηρέτηση των επιβατών -με αυξημένα μάλιστα δρομολόγια- στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, με καθυστερήσεις συνήθως 1 ώρας, από τη συνήθη διάρκεια του δρομολογίου, όπως αναφέρουν και επιβάτες, λόγω κάποιων μικρών παρακάμψεων.
Βεβαίως, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με ορισμένα άτομα στα μπλόκα (π.χ. στα Μάλγαρα) να αναφέρουν ότι "θα κλείσουν την Εθνική Οδό επ΄αόριστον".
Παρακολουθήστε την επικαιρότητα πριν ταξιδέψετε. Το προσωπικό μας δεν ξέρει κάτι παραπάνω από όσα γνωρίζουμε όλοι και δεν μπορεί να προβλέψει κάτι περισσότερο.
Παρά τις καθυστερήσεις, όπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζεται η πλήρης εξυπηρέτηση των επιβατών, με αυξημένα, μάλιστα, δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.
«Βεβαίως, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με ορισμένα άτομα στα μπλόκα (π.χ. στα Μάλγαρα) να αναφέρουν ότι "θα κλείσουν την Εθνική Οδό επ΄αόριστον"», σημειώνει η εταιρεία και παροτρύνει όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να παρακολουθούν την επικαιρότητα, καθώς το προσωπικό δεν διαθέτει πληροφορίες πέρα από όσα είναι ήδη γνωστά και δεν μπορεί να προβλέψει τυχόν νέες αλλαγές στην κυκλοφορία.
Η ανάρτηση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης:
16/12/2025: Συνεχίζεται η πλήρης εξυπηρέτηση των επιβατών -με αυξημένα μάλιστα δρομολόγια- στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, με καθυστερήσεις συνήθως 1 ώρας, από τη συνήθη διάρκεια του δρομολογίου, όπως αναφέρουν και επιβάτες, λόγω κάποιων μικρών παρακάμψεων.
Βεβαίως, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με ορισμένα άτομα στα μπλόκα (π.χ. στα Μάλγαρα) να αναφέρουν ότι "θα κλείσουν την Εθνική Οδό επ΄αόριστον".
Παρακολουθήστε την επικαιρότητα πριν ταξιδέψετε. Το προσωπικό μας δεν ξέρει κάτι παραπάνω από όσα γνωρίζουμε όλοι και δεν μπορεί να προβλέψει κάτι περισσότερο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα