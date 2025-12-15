Βίντεο: Η επίσκεψη Γεωργιάδη στο κορυφαίο ογκολογικό κέντρο Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη
Άδωνις Γεωργιάδης ΗΠΑ

Βίντεο: Η επίσκεψη Γεωργιάδη στο κορυφαίο ογκολογικό κέντρο Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη

«Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας προς όφελος των ασθενών μας» ανέφερε ο υπουργός Υγείας υπογραμμίζοντας τη συνεργασία του Ινστιτούτου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Φίλυρο που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες

Βίντεο: Η επίσκεψη Γεωργιάδη στο κορυφαίο ογκολογικό κέντρο Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη
H διεύρυνση της συνεργασίας της χώρας μας με το κορυφαίο ογκολογικό ινστιτούτο Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη, βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και της συζήτησης που είχε με τον καθηγητή David A. Scheinberg.

«Διευρύνουμε τις συνεργασίες μας προς όφελος των ασθενών μας» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του ενώ στο βίντεο που κοινοποίησε στην πλατφόρμα Χ από την επίσκεψή του, τόνισε ότι για την Ελλάδα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας είναι η συνεργασία του Κέντρου Memorial Sloan Kettering με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του Global Pediatric Cancer Program το οποίο ήδη χρηματοδοτείται με 25 εκατομμύρια ευρώ και επικεντρώνεται στη συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Φίλυρο που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες.

Δείτε το βίντεο από την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Ινστιτούτο Memorial Sloan Kettering


