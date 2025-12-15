Αθώος στο Εφετείο ο 71χρονος ιερέας που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό 19χρονου με νοητική στέρηση στον Πλατανιά

Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρέθηκα κατηγορούμενος, δήλωσε ο ιερέας, ενώ ο πατέρας του 19χρονου καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση για σωματική βλάβη



Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης 71χρονο







Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου τον Δεκέμβριο του 2022.



«Να πιστέψει κάποιος τον κατηγορούμενο» Στις δηλώσεις της η συνήγορος υπεράσπισης του 71χρονου κατηγορούμενου, Βάσω Πανταζή, τόνισε τα εξής: «Αυτή την υπόθεση την είχα πιστέψει από την αρχή και πραγματικά συγκλονίστηκα σήμερα το πρωί όταν διαβάσαμε ότι αυτό το παιδί με επίσημη απόφαση τεσσάρων ιατροδικαστών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης δεν έχει βιαστεί ποτέ. Αυτό που έλειπε στην υπόθεση αυτή ήταν να πιστέψει κάποιος τον κατηγορούμενο. Τον πιστέψαμε, πιστέψαμε ότι δεν άγγιξε ποτέ το παιδί. Το δικαστήριο με πολύ γενναία απόφαση έδωσε τη δυνατότητα να εξεταστεί εκ νέου το παιδί ιατροδικαστικά για να αποδειχθεί ότι δεν είχε τελεστεί ποτέ καμία πράξη βιασμού. Αυτό είπε και η σημερινή απόφαση είναι μια απόφαση σταθμός, είναι μια απόφαση με ολική ανατροπή. Παρά τον εγκλεισμό του πέντε χρόνια στη φυλακή είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και το δικαστήριο με μια ομόφωνη απόφαση του τον δικαίωσε».







Με τη σειρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του 71χρονους κατηγορουμένου, Γιώργος Κανελλάκης, σημείωσε στις δηλώσεις του ότι «με μια απόφαση του Μεικτού Εφετείου Κρήτης επήλθε δικαιοσύνη. Ο εντολέας μας απαλλάχθηκε, οι σκευωροί από αύριο καθώς και εκείνοι οι οποίοι τους διέθεσαν την επιστημονική τους υπογραφή παραδίδονται στη χλεύη της κοινωνίας».



Η πρόταση της εισαγγελέως Νωρίτερα στην πρόταση της η εισαγγελέας είπε ότι η ιατροδικαστική εξέταση του 2021 που υποστηρίζει ότι προκύπτει κατ’ εξακολούθηση βιασμός και διατυπώνεται μέσα σε μόλις 3 γραμμές, δεν παραπέμπει σε επαγγελματική, εμπεριστατωμένη έκθεση. Οι σημερινές ιατροδικαστικές εκθέσεις που είναι πλήρως εμπεριστατωμένες δείχνουν ότι δεν υπήρξαν κατ εξακολούθηση βιασμοί. Δε σημαίνει όμως ότι δεν υπήρξε βιασμός.



Κατά την εισαγγελέα, ο βιασμός μια και μοναδική φορά έγινε από τον πρώτο κατηγορούμενο. Οπότε πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για βιασμό άπαξ, όχι για κατ εξακολούθηση.



Ο πατέρας πρέπει να κριθεί αθώος για την κατηγορία της απλής συνέργειας και ένοχος για την κατηγορία απλής σωματικής βλάβης.



Πατέρας Γιάννη: «Ο γιος μου με λάτρευε και τον λάτρευα» Στην απολογία του, ο πατέρας του Γιάννη ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε το παιδί και το πρόσεχε.



Ως προς το περιστατικό κατά το οποίο ο Γιάννης σε μικρή ηλικία 11χρόνων, του είπε ότι η δασκάλα του τον παρενόχλησε σεξουαλικά στον πρωκτό. Απευθύνθηκε στις αρχές, πήγε και στον ιατροδικαστή Μπελιβάνη, ο οποίος τον εξέτασε και δε βρήκε ευρήματα βιασμού. Στο μέλλον δεν αντιλήφθηκε να έχει πέσει θύμα βιασμού. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο θα απευθυνόταν στις αρχές όπως είχε κάνει και την πρώτη φορά που ήταν 11χρόνων.



«Βρήκαν τον γιο μου από το ίδρυμα και τον έβαλαν να κατηγορήσει τόσους αθώους ανθρώπους» καθώς επιβουλεύονταν την περιουσία μου, όπως υποστήριξε.



71χρονος: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρέθηκα κατηγορούμενος «Είμαι φυλακή και δεν ξέρω ακόμα τι έχω κάνει» ήταν το πρώτο που ανέφερε στην απολογία του ο 71χρονος κατηγορούμενος για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.



Όταν άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που «φωτογράφιζαν» τον ίδιο, προσπάθησε να μάθει για ποιο λόγο. «Με εμένα το παιδί τα πήγαινε καλά, το βοηθούσα», είπε λέγοντας ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο που βρέθηκε κατηγορούμενος.



«Βοηθούσα το παιδί όπως πολλοί στο χωριό, γιατί ήταν ατημέλητο». Ως προς την κατηγορία ότι βίαζε τον Γιάννη κατ’ εξακολούθηση, μαζί με ιερείς, είπε ότι ποτέ δεν τους είχε δει στη ζωή του και ποτέ δεν είχε μπει ο Γιάννης στο αυτοκίνητό του.



Σύμφωνα με τον ίδιο στις καταθέσεις τους όλοι οι κατήγοροι είπαν «ακούσαμε», κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε δει κάτι.



Επίσης, ανέφερε ότι ποτέ δεν του άρεσαν οι άντρες, αντίθετα πάντα του άρεσαν οι γυναίκες.