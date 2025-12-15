Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Με ζωντανή μουσική και τραγούδια έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αγρότες στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Η κινητοποίηση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και τραγούδι, με καλλιτέχνες να στήνουν ζωντανό πρόγραμμα, με φόντο τα τρακτέρ που βρίσκονται παρατεταγμένα στην παλαιά Εθνική Οδό
Σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων μετά… μουσικής προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οι αγρότες προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, στο ύψος της εισόδου της Χαλκηδόνας, όπως και τις προηγούμενες ημέρες.
Σήμερα, ωστόσο, η κινητοποίησή τους συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και τραγούδι, καθώς καλλιτέχνες από την περιοχή, που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, έστησαν ηχεία, μουσικά όργανα και ένα ζωντανό πρόγραμμα, με φόντο τα τρακτέρ που βρίσκονται παρατεταγμένα στην παλαιά Εθνική Οδό. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες είναι και ο Γιώργος Ξανθιώτης ο οποίος τραγούδησε την γνωστή επιτυχία «Chiculata».
Σημειώνεται ότι στο μπλόκο της Χαλκηδόνας βρίσκονται και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ΕΣΕΑΥΣ), τα οποία σκοπεύουν να ψήσουν κρέατα και να τα μοιράσουν στους διερχόμενους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
