Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση δύο μηχανών στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία νεαρό δικυκλιστή συνέβη νωρίτερα στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, διανομέας φαγητού εκινείτο επί της Ναυαρίνου και το δίκυκλο του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε το θύμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός που τελικά τραυματίστηκε αρχικά έχασε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ και εν συνεχεία περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου χτύπησε στο πεζοδρόμιο διαγράφοντας μια τρελή πορεία. Μάλιστα, φέρεται να γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο κράνος που φορούσε. 

Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.

