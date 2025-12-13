Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση δύο μηχανών στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση δύο μηχανών στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
Το θύμα φέρεται να γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο κράνος του, καθώς μετά τη σύγκρουση έπεσε σε πεζοδρόμιο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία νεαρό δικυκλιστή συνέβη νωρίτερα στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, διανομέας φαγητού εκινείτο επί της Ναυαρίνου και το δίκυκλο του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε το θύμα.
Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός που τελικά τραυματίστηκε αρχικά έχασε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ και εν συνεχεία περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου χτύπησε στο πεζοδρόμιο διαγράφοντας μια τρελή πορεία. Μάλιστα, φέρεται να γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο κράνος που φορούσε.
Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, διανομέας φαγητού εκινείτο επί της Ναυαρίνου και το δίκυκλο του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε το θύμα.
Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός που τελικά τραυματίστηκε αρχικά έχασε τον έλεγχο κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ και εν συνεχεία περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου χτύπησε στο πεζοδρόμιο διαγράφοντας μια τρελή πορεία. Μάλιστα, φέρεται να γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο κράνος που φορούσε.
Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα