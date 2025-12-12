Συνελήφθη σε σταθμό ΚΤΕΛ της Αθήνας 20χρονος που είχε καλάσνικοφ μέσα στη βαλίτσα
Ο νεαρός εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο

Αστυνομικοί συνέλαβαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12), σε περιοχή της Αθήνας, έναν 20χρονο, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «καλάσνικοφ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 20χρονος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ συνεχίζονται από την Αστυνομία η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

