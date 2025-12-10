Φωτογραφίες και βίντεο: Το χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ» - Ποιοι παρέστησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλλογος Ελπίδα Χριστούγεννα

Φωτογραφίες και βίντεο: Το χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ» - Ποιοι παρέστησαν

Τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το παρών έδωσε και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο Αγάπης το βράδυ της Τρίτης στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη.

Η Πρόεδρος του Σωματείου, κυρία Χριστιάνα Β. Βαρδινογιάννη, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκάλεσαν φίλους και υποστηρικτές της «ΕΛΠΙΔΑΣ» σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

O Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα» (3)
O Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα» (5)
O Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα» (4)
O Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα» (6)

Στην εκδήλωση τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, προσδίδοντας μια ξεχωριστή μουσική νότα στη βραδιά, ενώ το παρών έδωσε και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο PR Manager Γιώργος Ντάβλας με την Πρόεδρο του Συλλόγου, Χριστιάνα Β. Βαρδινογιάννη στο χριστουγεννιάτικο δείπνο της «Ελπίδας»

Το χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ» (1)

Το δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων του Σωματείου και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση του έργου της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Φωτεινή Λιβανού, Γιώργος Ντάβλας

Παρουσιάστρια του event ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στο δείπνο παρέστησαν επίσης: Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Αλεξάνδρα Νίκα, Μιράντα Πατέρα, Μαριάννα Λάτση,  Μαριάννα Λαιμού Γουλανδρή, Λάουρα Λαλαούνη, Ράνα Ζέιν, Χάλα Χούρι, Ανούσκα Ραφαήλ, Κατερίνα Καινούριου, Τατιάνα Στεφανίδου, Θέμης Σοφός, Εβελίνα Παπαντωνίου, Ηλίας Κοκοτός, Μαριέττα Χρουσαλά, Λέων Πατίτσας, Γιώργος Ντάβλας, Δέσποινα Μοιραράκη, Σάσα Σταμάτη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα»



O Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα»


O Κωνσταντίνος Αργυρός στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του Συλλόγου «Ελπίδα» (2)


O Fancy James στο χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ»
O Fancy James στο χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ» (2)
O Fancy James στο χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ» (2)
