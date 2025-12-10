Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Φωτογραφίες και βίντεο: Το χριστουγεννιάτικο δείπνο Αγάπης από την «ΕΛΠΙΔΑ» - Ποιοι παρέστησαν
Τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το παρών έδωσε και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο Αγάπης το βράδυ της Τρίτης στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη.
Η Πρόεδρος του Σωματείου, κυρία Χριστιάνα Β. Βαρδινογιάννη, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκάλεσαν φίλους και υποστηρικτές της «ΕΛΠΙΔΑΣ» σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.
Στην εκδήλωση τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, προσδίδοντας μια ξεχωριστή μουσική νότα στη βραδιά, ενώ το παρών έδωσε και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Το δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων του Σωματείου και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση του έργου της «ΕΛΠΙΔΑΣ».
Παρουσιάστρια του event ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Στο δείπνο παρέστησαν επίσης: Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Αλεξάνδρα Νίκα, Μιράντα Πατέρα, Μαριάννα Λάτση, Μαριάννα Λαιμού Γουλανδρή, Λάουρα Λαλαούνη, Ράνα Ζέιν, Χάλα Χούρι, Ανούσκα Ραφαήλ, Κατερίνα Καινούριου, Τατιάνα Στεφανίδου, Θέμης Σοφός, Εβελίνα Παπαντωνίου, Ηλίας Κοκοτός, Μαριέττα Χρουσαλά, Λέων Πατίτσας, Γιώργος Ντάβλας, Δέσποινα Μοιραράκη, Σάσα Σταμάτη.
