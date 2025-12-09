Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς
ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Τσιτσιπάς Δίπλωμα

Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Πρέπει να το παραδώσει μέχρι την Παρασκευή διαφορετικά σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια

Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς
16 ΣΧΟΛΙΑ
Εξακολουθεί να μην έχει παραδώσει το δίπλωμα του - ως οφείλει - ο Στέφανος Τσιτσιπάς που, σύμφωνα με τις Αρχές, «πιάστηκε» να έχει αναπτύξει με το πολυτελές αυτοκίνητό του ταχύτητα 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε από στελέχη της Τροχαίας, ο τενίστας δεν διαθέτει εν ισχύ ελληνικό δίπλωμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν διαθέτει καθόλου δίπλωμα καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα που έχει βγάλει σε χώρα του εξωτερικού (ισχύουν και στην Ελλάδα). Αυτό που μένει είναι να το παραδώσει, κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι στιγμής.

Όπως είχε γράψει πριν από μερικές ημέρες το protothema.gr, οι αστυνομικοί έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του Τσιτσιπά και τον έχουν ενημερώσει ότι πρέπει να παραδώσει το δίπλωμα του μέχρι την Παρασκευή διαφορετικά σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης