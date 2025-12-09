Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Πρέπει να το παραδώσει μέχρι την Παρασκευή διαφορετικά σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια
Εξακολουθεί να μην έχει παραδώσει το δίπλωμα του - ως οφείλει - ο Στέφανος Τσιτσιπάς που, σύμφωνα με τις Αρχές, «πιάστηκε» να έχει αναπτύξει με το πολυτελές αυτοκίνητό του ταχύτητα 213 χλμ. στην Αττική Οδό.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε από στελέχη της Τροχαίας, ο τενίστας δεν διαθέτει εν ισχύ ελληνικό δίπλωμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν διαθέτει καθόλου δίπλωμα καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα που έχει βγάλει σε χώρα του εξωτερικού (ισχύουν και στην Ελλάδα). Αυτό που μένει είναι να το παραδώσει, κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι στιγμής.
Όπως είχε γράψει πριν από μερικές ημέρες το protothema.gr, οι αστυνομικοί έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του Τσιτσιπά και τον έχουν ενημερώσει ότι πρέπει να παραδώσει το δίπλωμα του μέχρι την Παρασκευή διαφορετικά σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια.
