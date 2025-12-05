Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα αποφανθεί για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν δανειολήπτες και τράπεζες
Πάνω από 100 δανειολήπτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο - Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του
Στο μικροσκόπιο της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι για ακόμη μια φορά το φλέγον ζήτημα των δανείων με ελβετικό φράγκο, ενώ την ίδια στιγμή, παρά την κακοκαιρία Byron, πλέον των 100 δανειοληπτών είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής των δανειακών τους συμβάσεων.
Παράλληλα, στο πλευρό των δανειοληπτών βρέθηκαν ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, αλλά και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπως και Ενώσεων καταναλωτών, που έχουν καταθέσεις παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών.
Ειδικότερα, κατά την ακροαματική διαδικασία, η πλευρά των δανειοληπτών ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακές τους δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο του δανείου που έλαβαν από τα πιστωτικά ιδρύματα.
«Εμείς ζητάμε να κριθεί υπόθεση από φυσικό δικαστή μας και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της ΕΕ προκειμένου να αποφασίσει περί καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας» ανέφερε πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών, προσθέτοντας:
«Ζητάμε από εσάς αυτό που έχει γίνει από άλλες 10 χώρες. Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί 10 ερωτήματα, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία είναι μόνο μερικά από τα κράτη μέλη που έχουν στείλει τέτοιο ερώτημα. Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα και ότι θα καταρρεύσουν οι Τράπεζες. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή, διαφορετικά θα στραφούμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου».
Από την πλευρά τους οι δανειοληπτών ανέφεραν ότι ο Άρειος Πάγος είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα μια για πάντα, υποστηρίζοντας πως αν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.
Αντίθετα, οι Τράπεζες υποστήριξαν ότι δεν τίθεται θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας ούτε ζήτημα διαφάνειας. Επικαλέστηκαν, ακόμη τις πολυάριθμες αποφάσεις των Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το δηλωτικό χαρακτήρα του όρου αποπληρωμής δανείων σε ελβετικό φράγκο.
Παράλληλα, ανέφεραν ότι υπάρχει ήδη νομολογία του ΔΕΕ επί προδικαστικού ερωτήματος ελληνικού δικαστηρίου και ως εκ τούτου θεωρούν ότι είναι άνευ αντικειμένου η αποστολή νέου προδικαστικού ερωτήματος.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του, ενώ ορίστηκαν τέσσερις διαφορετικές εισηγητές αρεοπαγίτες.
