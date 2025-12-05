Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Εκδικάζεται σήμερα στον Άρειο Πάγο η συλλογική προσφυγή χιλιάδων δανειοληπτών

Η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα των δανειοληπτών προωθεί νέα ρύθμιση η οποία προβλέπει κούρεμα έως και το 50% της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου σε ευάλωτους δανειολήπτες