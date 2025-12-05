Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Εκδικάζεται σήμερα στον Άρειο Πάγο η συλλογική προσφυγή χιλιάδων δανειοληπτών
Η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα των δανειοληπτών προωθεί νέα ρύθμιση η οποία προβλέπει κούρεμα έως και το 50% της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου σε ευάλωτους δανειολήπτες
Ξεκινά σήμερα στον Άρειο Πάγο η εκδίκαση της συλλογικής προσφυγής που έχουν καταθέσει 3.700 δανειολήπτες, οι οποίοι πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο.
Ως «ιστορική» και «κρίσιμη» περιγράφει την εν λόγω δίκη ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), προσδοκώντας πως θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα. Με την προσφυγή τους στο ανώτατο δικαστήριο, οι δανειολήπτες ζητούν την αναίρεση προηγούμενων αποφάσεων και τη δικαίωσή τους βάσει του Ενωσιακού Δικαίου το οποίο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις τους και άσκησε κριτική για έλλειψη διαφάνειας και ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση.
Στην ουσία ζητούν να κηρυχθεί άκυρη η ρήτρα ισοτιμίας και τα δάνεια να επανυπολογιστούν με την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, ώστε να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία και να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν.
Με επίσημες τοποθετήσεις της τις τελευταίες ημέρες, η πρόεδρος του ΣΥΔΑΝΕΦ, Δέσποινα Σονιάδου, έκανε λόγο για μια κομβική στιγμή, καθώς πλέον υπάρχει ξεκάθαρη νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δικαιώνει τους καταναλωτές. Όπως τόνισε η απόφαση αφορά 200.000 δανειολήπτες (πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές), με τον αριθμό των εξεταζόμενεων δανείων να είναι σχεδόν 70.000 και κάλεσε όλους τους δανειολήπτες να δώσουν το «παρών» έξω από τον Άρειο Πάγο, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα δάνειά τους, που τους έχουν φέρει σε αδιέξοδο.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, ενισχυτικά παρεμβαίνουν υπέρ των δανειοληπτών οι 3 μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης).
