ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε επιβάτες λεωφορείου

Ιρακινός ο δράστης - Έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις επιβάτες του λεωφορείου

Στράτος Λούβαρης
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 48χρονος ο οποίος έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε επιβάτες αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη.

Το αδιανόητο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον άνδρα από το Ιράκ σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Τετάρτης, σε λεωφορείο της γραμμής 32, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης.

Ο 48χρονος κατηγορείται ότι έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις επιβάτες του λεωφορείου. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

