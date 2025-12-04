Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε επιβάτες λεωφορείου
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 48χρονος ο οποίος έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε επιβάτες αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη.
Το αδιανόητο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον άνδρα από το Ιράκ σημειώθηκε στις 9 το βράδυ της Τετάρτης, σε λεωφορείο της γραμμής 32, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης.
Ο 48χρονος κατηγορείται ότι έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις επιβάτες του λεωφορείου. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψή του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
