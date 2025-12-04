Επεισοδιακή σύλληψη 49χρονου που πουλούσε ηρωίνη και σε Λιμενικό: Κατάπιε τα ναρκωτικά, κλώτσησε τους αστυνομικούς

Ακολούθησε και η σύλληψη του 49χρονου, ο οποίος βλέποντας τους αστυνομικούς προχώρησε στην κατάποση ποσότητας ναρκωτικής ουσίας, ώστε να μην βρεθεί στην κατοχή του, ενώ παράλληλα αντιστάθηκε σθεναρά με λακτίσματα με σκοπό να διαφύγει.Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους -5,16- γραμμαρίων,αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -10,37- γραμμαρίων.ξύλινο κουτί που περιείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -2,90- γραμμαρίων,ζυγαριά ακριβείας,-3- ναρκωτικά δισκία,-2- κινητά τηλέφωνα καιτο χρηματικό ποσό των -484- ευρώ.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε τουλάχιστον -14- περιπτώσεις διακίνησης ποσοτήτων ηρωίνης, ενώ ο Λιμενικός προέβη σε τουλάχιστον -8- περιπτώσεις αγοράς ποσοτήτων ηρωίνης κατά το διάστημα από 01-11-2025 έως 02-12-2025.Ο Λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.