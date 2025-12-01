Το Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου - Δείτε τις εκδηλώσεις που διοργανώνει

- Είσοδος από το 1ο Φυλάκιο (Οδός Παλάσκα, Σκαραμαγκάς) με χρήση λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση με πλοιάριο στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

- 17:05 Υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και σαλπιγκτή από τη Μπάντα ΠΝ. Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί πανηγυρικός εσπερινός και αρτοκλασία για το κοινό, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου επί του ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.- Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.- 10:00 - 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής/Πύλη Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ) και παρουσία τμήματος της Μπάντας ΠΝ.Μετά την ολοκλήρωση του επισκεπτηρίου, θα υφίσταται η δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον επανάπλου των Πολεμικών Πλοίων από τον λιμ.Πειραιά στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725/), έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.- 10:00 - 17:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και στο μουσείο αυτής, με παρουσία τμήματος της Μπάντας του ΠΝ. Επίδειξη προσομοιωτή ναυτιλίας και ναυταθλητικών μέσων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί:- Επετειακή φωτογραφική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)- Μουσειακή έκθεση της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ)- Έκθεση Μικροναυπηγικής- 10:00 - 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο - Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.- 11:00 - 16:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ), το οποίο περιλαμβάνει:- Είσοδος από το 4ο Φυλάκιο (Οδός Σαλαμινομάχων, Σαλαμίνα) με χρήση λεωφορείου Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.- Επίσκεψη σε μια Φρεγάτα (Φ/Γ), ένα Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και σε μια Κανονιοφόρο (Κ/Φ).- Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στο εν λόγω επισκεπτήριο να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725ep/), έως Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου.- 11:00 - 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ).- 11:00 - 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ, Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου, Μαραθώνας).- Επετειακή Πτήση από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού επί της ακτογραμμής από το Καβούρι Αττικής μέχρι την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (μεσημβρινές ώρες).- 16:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της προκυμαίας Φλοίσβου, εμπορικής οδού της FLISVOS MARINA, με κατάληξη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας - Οι Έλληνες και η Θάλασσα» - ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.- 17:05 Τιμητική υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και της Μπάντας ΠΝ, μετά ολοκλήρωση του «Μουσικού Περιπάτου». Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί μικρή συναυλία από την Μπάντα του ΠΝ.- 18:00 Drone Show στην περιοχή του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας - Οι Έλληνες και η Θάλασσα» - ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων-δράσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά περίπτωση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.