Ουκρανή παραποίησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου της και αντιστάθηκε όταν τη σταμάτησαν για έλεγχο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Πινακίδα Ουκρανία Θεσσαλονίκη

Ουκρανή παραποίησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου της και αντιστάθηκε όταν τη σταμάτησαν για έλεγχο στη Θεσσαλονίκη

H 46χρονη είχε χρησιμοποιήσει αυτοκόλλητο για να «πειράξει» τις πινακίδες

Ουκρανή παραποίησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου της και αντιστάθηκε όταν τη σταμάτησαν για έλεγχο στη Θεσσαλονίκη
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη μιας γυναίκας από την Ουκρανία για παραποίηση των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός της προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, η 46χρονη Ουκρανή είχε χρησιμοποιήσει αυτοκόλλητο για να «πειράξει» τις πινακίδες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τέλος, η γυναίκα αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού

37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης