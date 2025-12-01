Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Ουκρανή παραποίησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου της και αντιστάθηκε όταν τη σταμάτησαν για έλεγχο στη Θεσσαλονίκη
Ουκρανή παραποίησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου της και αντιστάθηκε όταν τη σταμάτησαν για έλεγχο στη Θεσσαλονίκη
H 46χρονη είχε χρησιμοποιήσει αυτοκόλλητο για να «πειράξει» τις πινακίδες
Στη σύλληψη μιας γυναίκας από την Ουκρανία για παραποίηση των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός της προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, η 46χρονη Ουκρανή είχε χρησιμοποιήσει αυτοκόλλητο για να «πειράξει» τις πινακίδες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τέλος, η γυναίκα αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή της.
Η γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, η 46χρονη Ουκρανή είχε χρησιμοποιήσει αυτοκόλλητο για να «πειράξει» τις πινακίδες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τέλος, η γυναίκα αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή της.
Η γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα