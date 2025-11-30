Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της
Μητέρα και νεογέννητο χαίρουν άκρας υγείας – Πώς περιγράφει το ζευγάρι από το Ηράκλειο τις στιγμές μέχρι τη γέννα στη θέση του συνοδηγού

Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε, το πρωί της Κυριακής, μια γυναίκα στο Ηράκλειο, αφού το μωρό ήταν… βιαστικό και ήρθε στον κόσμο καθοδόν για το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σμαραγδή και ο Πέτρος Δαφνομήλης ετοιμάζονταν να υποδεχτούν την μικρούλα στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η κορούλα τους είχε άλλα σχέδια.

Η Ζαχαρένια και ο Πέτρος, μίλησαν στο Creta24, για όσα έζησαν και τον απίστευτο τρόπο που η μικρή τους ήρθε στη ζωή.

Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, θεωρώντας πάντοτε ότι χρόνος υπήρχε.

Στις 6:40 και ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα. «Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε στο Creta24, η Ζαχαρένια, που στις 7:01 κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.

Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση.

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.

