Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», δήλωσε ο Πέτρος.Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είναι μια ήρεμη ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου, με ελάχιστη κίνηση.Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.