Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Πότε θα εξασθενήσουν τα έντονα φαινόμενα σε Αττική και δυτικά ηπειρωτικά
Η κακοκαιρία Adel θα συνεχίσει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή 28/11 με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο 29/11 θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο - Καλός ο καιρός την Κυριακή
Σε ισχύ βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα.
Σήμερα Παρασκευή (28/11/25), καταγράφονται έντονες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Ιόνιο, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, με την Αττική να παραμένει σε τροχιά έντονων φαινομένων μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Σε αυτό το πλαίσιο, ο μετεωρολόγος Κώστας Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι και σήμερα αρκετές περιοχές παραμένουν σε αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και ισχυρών καταιγίδων λόγω της επίμονης αστάθειας που προκαλεί η κακοκαιρία Adel. Όπως τονίζει, στη δυτική Ελλάδα η κατάσταση θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται από το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σε ένταση και έκταση.
Ο Τσατραφύλλιας επισημαίνει ακόμη ότι από αύριο το απόγευμα η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, σηματοδοτώντας την σταδιακή αποδρομή του φαινομένου και μια σημαντική μείωση των καιρικών κινδύνων.
Κολυδάς: Η κακοκαιρία εξασθενεί από το Σάββατο
Live η πορεία της κακοκαιρίας
