Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Πότε θα εξασθενήσουν τα έντονα φαινόμενα σε Αττική και δυτικά ηπειρωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Πότε θα εξασθενήσουν τα έντονα φαινόμενα σε Αττική και δυτικά ηπειρωτικά

Η κακοκαιρία Adel θα συνεχίσει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή 28/11 με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο 29/11 θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο - Καλός ο καιρός την Κυριακή

Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Πότε θα εξασθενήσουν τα έντονα φαινόμενα σε Αττική και δυτικά ηπειρωτικά
Σε ισχύ βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σήμερα Παρασκευή (28/11/25), καταγράφονται έντονες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Ιόνιο, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, με την Αττική να παραμένει σε τροχιά έντονων φαινομένων μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα


Live η πορεία της κακοκαιρίας






Σε αυτό το πλαίσιο, ο μετεωρολόγος Κώστας Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι και σήμερα αρκετές περιοχές παραμένουν σε αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και ισχυρών καταιγίδων λόγω της επίμονης αστάθειας που προκαλεί η κακοκαιρία Adel. Όπως τονίζει, στη δυτική Ελλάδα η κατάσταση θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται από το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σε ένταση και έκταση.

Ο Τσατραφύλλιας επισημαίνει ακόμη ότι από αύριο το απόγευμα η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, σηματοδοτώντας την σταδιακή αποδρομή του φαινομένου και μια σημαντική μείωση των καιρικών κινδύνων.

Κλείσιμο


Κολυδάς: Η κακοκαιρία εξασθενεί από το Σάββατο

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης