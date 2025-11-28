Στην Αθήνα συνελήφθη εγκέφαλος πολυεθνικού κυκλώματος ναρκωτικών: οι διαδρομές από το Εκουαδόρ μέχρι την Αμβέρσα και τη Ρωσία
Στην Αθήνα συνελήφθη εγκέφαλος πολυεθνικού κυκλώματος ναρκωτικών: οι διαδρομές από το Εκουαδόρ μέχρι την Αμβέρσα και τη Ρωσία
Η υπόθεση που ξεκίνησε ως «μια ακόμη έρευνα για ναρκωτικά στο Βέλγιο», εξελίχθηκε σε ένα πολυεθνικό θρίλερ με κοντέινερ γεμάτα ναρκωτικά
Στην άκρη του νήματος για να ξετυλιχτεί το κουβάρι μιας από τις σοβαρότερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών εξελίσσεται η σύλληψη στην Αθήνα, ενός 39χρονου Αλβανού υπηκόου που τον αναζητούσαν με Ερυθρά Αγγελία μέσω Interpol οι βελγικές αρχές.
Η υπόθεση ξεκίνησε ως «μια ακόμη έρευνα για ναρκωτικά στο Βέλγιο», εξελίχθηκε σε ένα πολυεθνικό θρίλερ με κοντέινερ γεμάτα ναρκωτικά από το Εκουαδόρ, διαδρομές μέσω Ρωσίας, μεταφορές από το λιμάνι της Αμβέρσας, διαμερίσματα–“safe houses” και τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκάλυπταν τη δράση ενός διεθνούς κυκλώματος.
Στην καρδιά αυτής της ιστορίας βρίσκεται ο 39χρονος καταζητούμενος από τις βελγικές αρχές και συλληφθείς στην Ελλάδα δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος.
Σύμφωνα με τα έγγραφα της βελγικής εισαγγελίας, το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης από το Εκουαδόρ. Το βελγικό πόρισμα περιγράφει ραντεβού, μετακινήσεις και τηλεφωνικά σήματα που καταγράφουν τις κινήσεις των μελών της οργάνωσης στην Αμβέρσα, αλλά και τις διαδρομές από το λιμάνι σε αποθήκες που γινόταν η «αποσφράγιση» των κοντέινερ.
Σε έναν διάλογο της 20/6, γίνεται μάλιστα αναφορά ότι «περισσότερα από 3500» κομμάτια “ήρθαν” — εκτίμηση που οι αρχές θεωρούν ότι αφορά κιλά κοκαΐνης.
Οι βελγικές αρχές συνδέουν τον 39χρονο με μετακινήσεις μεταξύ Βελγίου, Ισπανίας, Ελλάδας και Αλβανίας, παρακολουθήσεις διαμερισμάτων και επαφές με άτομα που φέρονται να οργανώνουν τη μεταφορά και το ξεφόρτωμα κοντέινερ. Όπως αναφέρεται ορισμένες παρτίδες ξεπερνούσαν τα 1200 κιλά κοκαΐνης πριν φτάσουν σε τελικούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της
Ρωσίας — στοιχείο που οι αρχές θεωρούν κρίσιμο για το διεθνές σκέλος της υπόθεσης.
Η σύλληψή του στην Αθήνα πυροδότησε την άμεση ενεργοποίηση του Βελγίου, το οποίο απέστειλε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα. Πρόκειται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, για μία από τις σημαντικότερες συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών στην Ευρώπη, ακριβώς επειδή συνδέει για πρώτη φορά σε ενιαίο ποινικό αφήγημα τόσες διαφορετικές χώρες και διαδρομές: Εκουαδόρ – Βέλγιο – Ισπανία – Ελλάδα – Αλβανία – Ρωσία.
Η υπόθεση δεν αφορά μια «τοπική» διακίνηση, αλλά έναν φερόμενο διεθνή μηχανισμό ο οποίος, σύμφωνα με το βελγικό ένταλμα, αξιοποιούσε παγκόσμια logistics, λιμάνια πολλαπλών ηπείρων και κυκλώματα της Λατινικής Αμερικής για να μεταφέρει παρτίδες που εκτιμώνται σε χιλιάδες κιλά. Η σύλληψη του Αλβανού υπηκόου στην Αθήνα θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για τη βελγική έρευνα, αλλά και για την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των οργανωμένων δικτύων που συνδέουν νότιες ακτές, βόρεια λιμάνια και ανατολικές αγορές σε ένα ενιαίο, αόρατο σύστημα διακίνησης.
Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, που είχε εκδοθεί για την υπόθεση της σύλληψης, ακολουθεί:
«Συνελήφθη την 19-11-2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές Αρχές.
Το ένταλμα αφορούσε την εμπλοκή του κατηγορούμενου σε εγκληματική οργάνωση με έδρα το Βέλγιο, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης, καθώς και στην καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.
Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, που είχε εκδοθεί για την υπόθεση της σύλληψης, ακολουθεί:
Ειδικότερα, η σύλληψη του αλλοδαπού σχετίζεται με κατάσχεση container, τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο περιείχε -500- κιλά κοκαΐνης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, απ’ όπου παραγγέλθηκε η κράτησή του, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.»
Την υπόθεση του 39χρονου ανέλαβε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος σημειώνει: «Ανέλαβα την υπεράσπιση του Αλβανού υπηκόου Η.Ο., 39 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε μία από τις πιο σύνθετες υποθέσεις διεθνών διαδρομών μεταφοράς κοκαΐνης των τελευταίων ετών. Η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μία απλή ελληνική σύλληψη, αλλά εκτείνεται από τη
Νότια Αμερική μέχρι ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Το φορτίο των περίπου 1.200 κιλών κοκαΐνης ακολουθούσε διαδρομή που ξεκινούσε από το Εκουαδόρ, περνούσε μέσα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια του Βελγίου και της Αμβέρσας (όπου κατασχέθησαν 500 κιλά από τη συνολική ποσότητα), άγγιζε την Ελλάδα και την Αλβανία, ενώ υπήρχαν διασυνδέσεις και δίκτυα πληροφόρησης που κατέληγαν μέχρι και τη Ρωσία. Πρόκειται για διακρατική υπόθεση όπου κάθε χώρα έχει διαφορετικό ρόλο, διαφορετική έρευνα και διαφορετικό
πλαίσιο συνεργασίας.
Η συμβολή της υπεράσπισης, από την πρώτη στιγμή, επικεντρώθηκε στην επιλογή της έννομης τάξης που θα εξασφαλίσει την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση για τον κατηγορούμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ ότι η επιλογή της βελγικής έννομης τάξης – σε σχέση με τη ρωσική, αλλά και σε σχέση με την ιδιαίτερα αυστηρή ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ακόμη και ισόβια κάθειρξη – αποτελεί την ορθότερη υπερασπιστική στρατηγική. Επιθυμώ να τονίσω ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάθε δυνατό πλεονέκτημα για τον εντολέα μου. Η βασική έρευνα της υπόθεσης εξελίσσεται στο Βέλγιο – όπου η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών είναι τα 15 έτη κάθειρξη – και πρέπει να κριθεί εκεί όπου βρίσκονται τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Η ελληνική νομοθεσία είναι από τις σκληρότερες στην Ευρώπη για τέτοιες υποθέσεις. Η επιλογή του κατάλληλου δικαστικού πλαισίου δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια· είναι το κεντρικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της ποινικής τύχης του εντολέα μου»
