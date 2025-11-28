Ανάποδος κεραυνός στον Υμηττό εν μέσω της κακοκαιρίας Adel - Τι ξέρουμε για το φαινόμενο «upward lightning»

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Ο «ανάποδος κεραυνός» δημιουργείται με την σύμπτωση συγκεκριμένων φυσικών φαινομένων, κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας
Εντυπωσιακός, σπάνιος «ανάποδος κεραυνός» φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τον Υμηττό, στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας Adel, δημιουργώντας το ηλεκτρικό φαινόμενο «upward lightning».
Ο «ανάποδος κεραυνός» δημιουργείται με την σύμπτωση συγκεκριμένων φυσικών φαινομένων, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.
Συγκεκριμένα, προκαλείται λόγω των έντονων ηλεκτρικών πεδίων, τα οποία συγκεντρώνονται στις κορυφές ψηλών κατασκευών, όπως κτήρια, ανεμογεννήτριες και πύργους, ενώ μια καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ηλεκτρικά πεδία στις κορυφές τέτοιων κατασκευών, ακόμα και ψηλών δέντρων, είναι τα ισχυρότερα όταν οι κορυφές τους βρίσκονται πιο κοντά στην βάση ενός συννέφου που προκαλεί κεραυνούς.
Όταν τα ηλεκτρικά πεδία γύρω από τα κτήρια και τις κατασκευές αυτές φορτιστούν αρκετά, θετικά φορτισμένα κανάλια δραπετεύουν από τα υψηλότερά τους σημεία προς τον ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό φωτεινό θέαμα που κόβει την ανάσα, τον ανάποδο κεραυνό.
Τι είναι ο «ανάποδος κεραυνός», πώς δημιουργείται το σπάνιο φαινόμενο
