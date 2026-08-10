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Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για για διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα
Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι για για διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα
Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των δύο 19χρονων βρέθηκαν μεταξύ άλλων περίπου 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, 29 γραμμάρια κοκαΐνης, 4.130 ευρώ κ.α.
Στη σύλληψη δύο 19χρονων για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (8/8) η Αστυνομία στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι αλλοδαπός. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των δύο 19χρονων, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικούς χώρους ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους περίπου 1 κιλό,
- 29 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
- Δύο ζυγαριές ακριβείας,
- Το χρηματικό ποσό των 4.130 ευρώ και
- Δύο κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε ένα δέμα σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον έναν 19χρονο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 38 γραμμαρίων το οποίο και κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι αλλοδαπός. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των δύο 19χρονων, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικούς χώρους ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- Συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους περίπου 1 κιλό,
- 29 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
- Δύο ζυγαριές ακριβείας,
- Το χρηματικό ποσό των 4.130 ευρώ και
- Δύο κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε ένα δέμα σε εταιρεία ταχυμεταφορών, με παραλήπτη τον έναν 19χρονο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 38 γραμμαρίων το οποίο και κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
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