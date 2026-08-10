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Τροχαίο στον Χολαργό, καθυστερήσεις στη Μεσογείων
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αγία Παρασκευή Χολαργός

Τροχαίο στον Χολαργό, καθυστερήσεις στη Μεσογείων

Τρία οχήματα συγκρούστηκαν - Δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Τροχαίο στον Χολαργό, καθυστερήσεις στη Μεσογείων
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στη Λεωφόρο Μεσογείων στο Χολαργό όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν.

Τα αίτια της σύγκρουσης μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του «Ο.Α. 232» στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.

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