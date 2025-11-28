Συνελήφθη 35χρονη στη Πάτρα για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Συνελήφθη 35χρονη στη Πάτρα για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της γυναίκας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Πάτρας, μια 35χρονη, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της 35χρονης, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της 35χρονης, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Μέχρι το μεσημέρι οι καταιγίδες στην Αττική - Έπεσε και χαλάζι, κλειστά σχολεία, δείτε βίντεο
Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Αποδοκιμασίες από κόσμο που την περίμενε
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Μέχρι το μεσημέρι οι καταιγίδες στην Αττική - Έπεσε και χαλάζι, κλειστά σχολεία, δείτε βίντεο
Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Αποδοκιμασίες από κόσμο που την περίμενε
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα