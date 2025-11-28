Συνελήφθη 35χρονη στη Πάτρα για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Συνελήφθη 35χρονη στη Πάτρα για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της γυναίκας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών

Συνελήφθη 35χρονη στη Πάτρα για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Πάτρας, μια 35χρονη, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Η ΕΛΑΣ έφτασε στα ίχνη της 35χρονης, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.


