Να μην εκδοθεί στη Ρουμανία ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης

Είναι καταδικασμένος στην πατρίδα του για υπόθεση διαφθοράς
Να μην εκδοθεί στη Ρουμανία ο 74χρονος πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, καταδικασμένος στην πατρίδα του για υπόθεση διαφθοράς, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.
Οι δικαστές του συμβουλίου, με γνωμοδότηση τους, απέρριψαν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης και επιπλέον αποφάσισαν να αρθούν οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί από τις ελληνικές αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην δήμαρχος (2008-2015) και πρώην γερουσιαστής είχε συλληφθεί στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των Αρχών της Ρουμανίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή 10 ετών, η οποία του επιβλήθηκε από δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διορισμού προσώπου στην υπηρεσία νεκροταφείων και κήπων, κατά την περίοδο της δημαρχιακής του θητείας.
Μετά τη σύλληψή του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης, τρεις φορές τον μήνα, σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 5000 ευρώ.
Ο 74χρονος από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του είχε δηλώσει ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του και έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» εις βάρος του.
Σημειώνεται ότι ο πρώην δήμαρχος, δεν παραστάθηκε κατά την έκδοση της απόφασης στο Συμβούλιο και εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του. Οι ίδιοι έθεσαν το ζήτημα των συνθηκών κράτησης στις ρουμανικές φυλακές, με δεδομένη και την κατάσταση της υγείας του, ενώ επισήμαναν, επιπλέον, ότι ο εντολέας του δεν έτυχε δίκαιης δίκης στην πατρίδα του.
Ο 74χρονος φέρεται να ζει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2019, ενώ την έκδοσή του, με ευρωπαϊκό ένταλμα, είχαν ζητήσει οι Αρχές της Ρουμανίας και το 2022, ωστόσο το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε να μην τον εκδώσει. Τότε, είχε επικαλεστεί σοβαρούς λόγους υγείας, υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη κράτησή του σε καθεστώς εγκλεισμού θα επιβάρυνε την κατάστασή του.
Ο πρώην δήμαρχος είχε καταδικαστεί οριστικά στη Ρουμανία για το ότι έλαβε το ποσό των 25.000 ευρώ στο σπίτι του, στο Τσιολπάνι, από τον πρώην διευθυντή των Κοιμητηρίων της Βουκουρεστίου, Μπόγκνταν Πόπα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πόπα είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με συμμετοχή συνεργών, η οποία συγκέντρωνε παράνομες προμήθειες από έργα και συμβάσεις του δήμου, με τον τότε δήμαρχο να κατηγορείται ότι γνώριζε για την οργάνωση και απολάμβανε μέρος των χρημάτων.
Η υπόθεση αυτή, που ήρθε στο φως το 2013, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δίκες διαφθοράς που συγκλόνισαν τη ρουμανική κοινή γνώμη, φέρνοντας στο προσκήνιο το πρόσωπο ενός πολιτικού που είχε καταφέρει να χτίσει εικόνα υπεράνω κομματικών γραμμών και τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος των αποκαλύψεων.
