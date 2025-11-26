Αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών: Ήταν εξαιρετικά κακή η εικόνα τους, λέει ο Φλωρίδης - Δείτε φωτογραφίες



Τι ίσχυε

Ανυπαρξία επιχειρησιακού σχεδιασμού Έλλειψη καθοδήγησης και συντονισμού Αδυναμία άσκησης ελέγχου Ανυπαρξία αξιολόγησης

Μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της ιατροδικαστικής έκθεσης (περιπτώσεις παραγραφής αξιώσεων) Μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των εργαστηριακών εξετάσεων Μεγάλη υποστελέχωση σε επιστημονικό προσωπικό και νεκροτόμους Σοβαρά ελλείμματα σε εξοπλισμό ιατρικής φύσεως Υποβαθμισμένα ιατρεία και νεκροτομεία Αμφιλεγόμενες ιατροδικαστικές εκθέσεις σε περιστατικά ευρύτατης δημοσιότητας Υποχρέωση νεκροτομής για όσους θανάτους συνέβαιναν εντός νοσηλευτικού ιδρύματος και Άγνωστες σοροί στους ψυκτικούς θαλάμους για υπέρμετρα μεγάλα χρονικά διαστήματα



Πώς θα λειτουργούν

Αναλυτικότερα, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες δεν απέκτησαν ποτέ έως τώρα πραγματική υπηρεσιακή δομή κάτι που είχε ως αποτέλεσμα:Συνοπτικά η οργανωτική αναδόμηση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών έχει ως εξής:-Από 1.7.2026 το νεκροτομείο της Αθήνας και του Πειραιά θα ενοποιηθεί και θα εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Αττικής (μέχρι το τέλος του μήνα αυτού θα έχει εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία η προκήρυξη για τη μίσθωση χώρου). Θα στεγαστεί σε νέο χώρο μεγάλης επιφάνειας, με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.-Από 1.1.2026 θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση ιατροδικαστική υπηρεσία στην Καβάλα, η οποία θα εξυπηρετεί τους νομούς Καβάλας και Δράμας και θα υπάγεται στο τμήμα Ι.Υ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (έδρα Κομοτηνή).-Από αρχές του 2026 (δεν ξέρουμε ακριβώς πότε διότι εκκρεμούν τεχνικές εργασίες) θα λειτουργεί, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα το χειμώνα και καθημερινά το καλοκαίρι, ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πολύγυρο, η οποία θα εξυπηρετεί το νομό Χαλκιδικής και θα υπάγεται στο τμήμα Ι.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη).-Επίσης, μόνο για τα κλινικά περιστατικά θα λειτουργεί ιατρείο επιπλέον και στα Νέα Μουδανιά.-Ήδη από 1.11.2025 λειτουργεί με επιτυχία δύο φορές την εβδομάδα ιατροδικαστική υπηρεσία στη Χαλκίδα, η οποία εξυπηρετεί τους νομούς Ευβοίας και Βοιωτίας και υπάγεται στο τμήμα Ι.Υ. Στερεάς Ελλάδας (έδρα Λαμία).-Ξεκινά την 18.12.2025, με χορηγία της Heal Academy, πρώτος κύκλος επιμόρφωσης των ιατροδικαστών (διημερίδα) με έμφαση στην παιδική κακοποίηση και την ψυχολογική υποστήριξη των προσερχομένων πολιτών.