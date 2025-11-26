Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω εργασιών
Μεταξύ των ωρών 10:00’ και 17:00’
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Πέμπτη και την Παρασκευή (28/11) και μεταξύ των ωρών 10:00’ και 17:00’, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφ. Συγγρού και στη συνέχεια Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την Λεωφ. Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
