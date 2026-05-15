Piano City Athens 2026: «Όλα τα είδη μουσικής σε ένα φεστιβάλ πιάνου»

Ο εμπνευστής του διεθνούς θεσμού Andreas Kern μιλά στο Protothema.gr για τη φιλοσοφία πίσω από το Piano City και τη μεταμόρφωση της Αθήνας σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή

Γερμανού Πρέσβη Andreas Kindl και της συζύγου του, Dr. Ina Weinrautner. Κεντρικός καλεσμένος, ο βιρτουόζος πιανίστας και εμπνευστής του θεσμού, Andreas Kern



Αναμνήσεις που έμειναν ανεξίτηλες στον εμπνευστή του θεσμού;



Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αυτές τις ημέρες η Αθήνα φιλοξενεί το PIANO CITY ATHENS 2026, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 18 Μαϊου. Το εναρκτήριο κονσέρτο έλαβε χώρα στην πρεσβευτική κατοικία τουκαι της συζύγου του,. Κεντρικός καλεσμένος, ο βιρτουόζος πιανίστας και εμπνευστής του θεσμού,, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο protothema.gr . Παρούσα ήταν, επίσης, η εμπνεύστρια και διοργανώτρια του φεστιβάλ της Αθήνας, Μαρία Παπαλάμπρου.«Το φεστιβάλ Piano City ήταν μία ιδέα, που γεννήθηκε το 2010 στο Βερολίνο, όπου βρισκόμουν. Σκέφτηκα τί ωραία που θα ήταν να ανοίγει ο κόσμος τα παράθυρα του σπιτιού του ή να περπατά στην πόλη και να ακούγεται παντού μουσική από πιάνο», αρχίζει να λέει στο protothema.gr ο εμπνευστής του θεσμού, Αndreas Kern.Γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ της Ν.Αφρικής, ο Kern μεγάλωσε στο Ντίσελντορφ. Σπούδασε πιάνο στην Κολωνία και στο Βερολίνο με τους Gunder Ludwig και Pascal Devoyon. Λάτρης του αυτοσχεδιασμού ο ίδιος, ανέπτυξε νέες τεχνικές στην ερμηνεία του, μέσω των οποίων κατάφερε να παρουσιάσει με επιτυχία κλασική μουσική σε εντελώς νέους, διαφορετικούς χώρους, φέρνοντας στην ουσία εκείνος τη μουσική στο ακροατήριο αντί να περιμένει τον κόσμο να έρθει σε κάποιο συναυλιακό χώρο.«Μοιράστηκα αυτή την πρώτη ‘σπίθα’ έμπνευσης με 3-4 πιανίστες όπου διαπιστώσαμε ότι όλοι μαζί έχουμε μερικές εκατοντάδες μαθητές πιάνου. Αφού τόσοι άνθρωποι παίζουν πιάνο, γιατί να μην διοργανώσουμε μικρά κονσέρτα; Το επόμενο ερώτημα ήταν πώς θα μπορούσαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να παίξουν, γιατί θα ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν όλοι σε ένα μέρος. Έτσι, προέκυψε η ιδέα να παίξουν στο δικό τους πιάνο, στο σπίτι τους. Ή όπου αλλού υπήρχε πρόσβαση σε πιάνο. Και κάπως έτσι, ξεκινήσαμε τα κονσέρτα όχι μόνο στα σπίτια αλλά και στο δρόμο, σε μουσεία ή άλλους εναλλακτικούς χώρους σε κάθε γωνιά της πόλης», προσθέτει ο πιανίστας.Μόλις ξεκίνησε το φεστιβάλ Piano City, μέσα σε ένα μόλις σαββατοκύριακο, τα κονσέρτα πιάνου ξεπέρασαν τα 100 σε όλη την πόλη. Από το 2012, ο θεσμός ταξιδεύει σε ετήσια βάση στο Μιλάνο, τη Νάπολη, την Αθήνα και πολλές άλλες πόλεις με περισσότερα από 400 κονσέρτα και ολοένα αυξανόμενη δημοφιλία. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε μία διοργάνωση τεράστιας έκτασης, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν πάντα ένα ή δύο κεντρικά σημεία στην πόλη ως σημεία αναφοράς.Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «φέραμε κοντά ανθρώπους, που ασχολούνται με το πιάνο, τους δώσαμε την ευκαιρία να μοιραστούν τη μουσική τους- επαγγελματίες, ερασιτέχνες, κάθε προέλευσης και ηλικίας. Να διευκρινίσουμε, ότι το Piano City δεν έχει καμία σχέση με διαγωνισμό ενώ είναι συναρπαστικός ο τρόπος που αναμιγνύονται τόσα είδη μουσικής: από την κλασική στη τζαζ και από τον αυτοσχεδιασμό έως την ποπ. Είναι η απελευθέρωση της μουσικής, ένα πέρασμα πέρα από τα σύνορα».Σχετικά με τη διοργάνωση της Αθήνας, ο εμπνευστής του φεστιβάλ Andreas Kern εξηγεί: «Η Μαρία Παπαλάμπρου, που είναι η ιδρύτρια του Piano City Athens, επικοινώνησε μαζί μου, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει ένα κονσέρτο στο Βερολίνο. Ως θεσμός, ξεκίνησε στην Αθήνα πριν 4 χρόνια ενώ τα τρία τελευταία χρόνια, το εναρκτήριο κονσέρτο λαμβάνει χώρα στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη».Όσον αφορά στον ίδιο το θεσμό, καθώς πλέον έχει εδραιωθεί σε 10 πόλεις και έχει πάρει τη μορφή ενός διεθνούς ‘μουσικού κινήματος’, ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα βασικό πλαίσιο με τους στόχους του, προκειμένου να διατηρεί την ενιαία του ταυτότητα. «Είναι απαραίτητο το φεστιβάλ να συμπεριλαμβάνει κονσέρτα σε σπίτια, καθώς αυτό αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για πολύ κόσμο. Επίσης, το πιάνο πρέπει να είναι πάντα το βασικό μουσικό όργανο για τα κονσέρτα, η καρδιά τους, χωρίς φυσικά να αποκλείεται η συνοδεία και από άλλα όργανα. Είναι ακόμη απαραίτητο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να υπάρχει πάντα πρόγραμμα για τα παιδιά. Τέλος, όλοι οι μουσικοί, που συμμετέχουν – ακόμη και οι ερασιτέχνες – απαραιτήτως αμείβονται, σε αναγνώριση της κοπιαστικής προετοιμασίας τους», αναφέρει ο κ.Kern, ο οποίος σημειώνει: «Το φεστιβάλ δεν έχει καμία σχέση με εκδηλώσεις τύπου TEDx, όπου όλα λειτουργούν βάσει ενός συγκεκριμένου μοντέλου. Αντιθέτως, κάθε κονσέρτο είναι προσαρμοσμένο στην πόλη του, στο κοινό του και γι’αυτό παραμένει αυθεντικό. Η φιλοσοφία του έγκειται στο ότι διαμορφώνεται από τους ίδιους τους πολίτες και απευθύνεται στους συμπολίτες τους», καταλήγει.

«Μία πραγματικά συγκινητική στιγμή, ήταν όταν μία δασκάλα πιάνου γύρω στα 80, ύστερα από την παρότρυνση των παλιών μαθητών της, έδωσε το δικό της κονσέρτο – αν και είχε σταματήσει για δεκαετίες. Θυμάμαι, ακόμη, στη Νάπολη, τις ημέρες του φεστιβάλ, μπαίνω σε ένα μικρό μαγαζάκι με είδη μουσικής και βλέπω να έχουν μπροστά μία τούρτα σε σχήμα πιάνου με το logo του Piano City Festival και δίπλα κάποιος να παίζει… ήταν φανταστικό!».



Το PIANO CITY ATHENS 2026 συνεχίζεται έως τις 18 Μαΐου 2026, μετατρέποντας την Αθήνα σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, προσφέρεται μία μεγάλη γκάμα αγαπημένων ακουσμάτων, με αναγνωρισμένους Έλληνες και Διεθνείς σολίστ, αλλά και με ανερχόμενα ταλέντα.



Φωτογραφίες εκδήλωσης: Stella Mouzi