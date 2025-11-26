Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Σπίτια υπερπαραγωγή με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στη Λιβαδειά έγιναν viral στο TikTok, δείτε βίντεο
Ορισμένοι κάτοικοι έχουν ήδη ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη των χριστουγεννιάτικων στολισμών
Η Λιβαδειά φαίνεται πως μπήκε πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά στο εορταστικό κλίμα, με εικόνες που θυμίζουν… χριστουγεννιάτικο χωριό.
Βίντεο που ανέβηκαν στο TikTok και έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral δείχνουν ολόκληρα σπίτια να έχουν μεταμορφωθεί σε φωτεινές εγκαταστάσεις, με χιλιάδες λαμπάκια, γιρλάντες, τεράστιους Άγιους Βασίληδες, ζαχαρωτά και κάθε λογής γιορτινή λεπτομέρεια.
Οι χρήστες σχολιάζουν θετικά τον στολισμό, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται πόσο χρόνο και… πόσες πρίζες χρειάστηκαν για να στηθεί ένα τέτοιο θέαμα.
Όπως φαίνεται, η διάθεση για γιορτές ήρθε φέτος νωρίς στη Λιβαδειά – και κάποιοι κάτοικοι έχουν ήδη ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη των χριστουγεννιάτικων στολισμών.
