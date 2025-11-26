Σπίτια υπερπαραγωγή με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στη Λιβαδειά έγιναν viral στο TikTok, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
TikTok Λιβαδειά Σπίτια λαμπάκια Χριστούγεννα

Σπίτια υπερπαραγωγή με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στη Λιβαδειά έγιναν viral στο TikTok, δείτε βίντεο

Ορισμένοι κάτοικοι έχουν ήδη ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη των χριστουγεννιάτικων στολισμών

Σπίτια υπερπαραγωγή με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στη Λιβαδειά έγιναν viral στο TikTok, δείτε βίντεο
Η Λιβαδειά φαίνεται πως μπήκε πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά στο εορταστικό κλίμα, με εικόνες που θυμίζουν… χριστουγεννιάτικο χωριό.

Βίντεο που ανέβηκαν στο TikTok και έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral δείχνουν ολόκληρα σπίτια να έχουν μεταμορφωθεί σε φωτεινές εγκαταστάσεις, με χιλιάδες λαμπάκια, γιρλάντες, τεράστιους Άγιους Βασίληδες, ζαχαρωτά και κάθε λογής γιορτινή λεπτομέρεια.

@alexandra.kkr #fy #foryou #christmas #merrychristmas #fypp ♬ πρωτότυπος ήχος - 👑__Elpida__👑

Οι χρήστες σχολιάζουν θετικά τον στολισμό, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται πόσο χρόνο και… πόσες πρίζες χρειάστηκαν για να στηθεί ένα τέτοιο θέαμα.

Όπως φαίνεται, η διάθεση για γιορτές ήρθε φέτος νωρίς στη Λιβαδειά – και κάποιοι κάτοικοι έχουν ήδη ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη των χριστουγεννιάτικων στολισμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα

Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY

Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης