Για νέα «σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Μετρά τις πληγές της από τις καταστροφές η Δυτική Ελλάδα

Οι προβλέψεις δείχνουν πως έρχονται βροχοπτώσεις - Κατολισθήσεις, πλημμύρες, εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε ρεύμα, νερό και πρόσβαση προκάλεσε η κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή